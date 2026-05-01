Extensión de la Línea 1 del Metro de Bogotá: 3,2 kilómetros adicionales y tres nuevas estaciones

La propuesta de la firma CHEC para extender la Línea 1 del Metro de Bogotá en 3,2 kilómetros incluirá tres estaciones estratégicas y se conectará con el Regiotram del Norte. El proyecto, que ya superó las etapas de factibilidad, busca movilizar hasta 80.000 pasajeros adicionales al día y transformar la movilidad de la capital.

La propuesta de la firma CHEC para extender la Línea 1 del Metro de Bogotá en 3,2 kilómetros incluirá tres estaciones estratégicas y se conectará con el Regiotram del Norte.

Este proyecto, que ya superó las etapas de factibilidad, tiene como objetivo movilizar hasta 80.000 pasajeros adicionales al día. La extensión contempla prolongar la Línea 1 desde la autopista Norte con calle 80 hasta la calle 108, transformando la movilidad de la capital. Mientras la construcción del tramo principal de la Línea 1 avanza cerca del 77 %, la Administración distrital y la Empresa Metro ya enfocan sus esfuerzos en este siguiente paso crucial.

La extensión del sistema hasta la calle 100 ha entrado en una fase decisiva tras la presentación de los estudios de factibilidad por parte de la multinacional China Harbour Engineering Company (CHEC). Según se informó, el proceso se rige bajo la Ley de Asociaciones Público-Privadas de iniciativa privada (APP-IP), lo que permite que la firma china, líder del consorcio actual, proponga la obra y asuma gran parte del riesgo financiero, mientras el Distrito evalúa su viabilidad técnica y socioeconómica.

La propuesta técnica detalla un desafío de ingeniería significativo para la ciudad. El viaducto, que originalmente finaliza en la calle 82 con una 'cola de maniobras' en Los Héroes, se extendería hasta la calle 106, con el punto final de operación técnica en la calle 114.

Un aspecto destacado es el cambio en la geometría del trazado: al llegar a la calle 82, la estructura elevada realizará una maniobra en forma de 'S' para desplazarse desde el separador de la Caracas hacia el separador occidental de la autopista Norte. Para evitar mayores impactos urbanos, el proyecto plantea que los trenes circulen a una altura promedio de 20 metros, superando los 13 metros de la línea en construcción.

Esta elevación es estratégica, ya que permite que el metro pase por encima de los puentes vehiculares de las calles 94 y 100, evitando la demolición y reconstrucción de estas estructuras, lo que reduciría significativamente los costos y el tiempo de ejecución. El nuevo tramo sumará tres estaciones a las 16 ya existentes: se ubicarán en las calles 82, 93 y 102.

A diferencia de las estaciones masivas del primer tramo, estas serán de tipo 'mezzanine', con edificaciones de acceso más pequeñas y pasarelas que conectarán con el nivel superior de abordaje. Este diseño busca respetar la arquitectura local y minimizar el impacto visual y vehicular en la zona. Uno de los mayores atractivos de esta extensión es su capacidad de articular el transporte masivo de la región.

El proyecto está diseñado para integrarse con la troncal de Transmilenio de la avenida 68, actualmente en obra, y con el Regiotram del Norte, aprobado en octubre de 2025. La conectividad será total y estratégica, con vínculos directos con las estaciones de Transmilenio de Los Héroes, calle 85 y calle 106, además de conexiones indirectas en el nodo de la calle 100.

Esta red permitiría absorber un aumento de demanda de entre 60.000 y 80.000 pasajeros diarios adicionales, elevando la capacidad total de la Línea 1 a cerca de 600.000 usuarios al día. Para soportar este flujo, se requerirá la adquisición de ocho trenes adicionales (48 vagones en total) que operarán con tecnología eléctrica y automatización de punta. El costo de esta extensión se estima en 3,4 billones de pesos, según el Plan de Desarrollo Distrital.

Bajo el esquema de APP de iniciativa privada, el Distrito Capital podría aportar como máximo un 30 % del valor total del proyecto. El 70 % restante correrá por cuenta del proponente ganador, cuyo retorno de inversión se obtendrá mediante el recaudo de tarifas y el aprovechamiento comercial de los espacios en la extensión. En cuanto a los tiempos, el cronograma es ambicioso pero estructurado.

De contar con la viabilidad técnica y financiera, se contempla una fase de preconstrucción de 18 meses, seguida de 42 meses de construcción que incluyen medio año de pruebas y certificación. El plazo total del contrato, sumando la operación y el mantenimiento por 288 meses, alcanzaría los 29,5 años. Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro, aseguró que la evaluación de la propuesta estará a cargo de una consultoría externa para garantizar la transparencia del proceso





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