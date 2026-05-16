Exterminación del terrorista más activo del planeta y segundo en comando de ISIS en Nigeria con la ayuda de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó su participación en la eliminación de Abu-Bilal al-Minuki, el terrorista más activo del planeta y segundo en comando de ISIS, utilizando como base las Fuerzas Armadas de su país y de Nigeria.

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , reveló que en una 'misión muy compleja y meticulosamente planificada' entre las Fuerzas Armadas de su país y las de Nigeria , se logró eliminar en ese país africano a Abu-Bilal al-Minuki, el 'terrorista más activo del planeta' y segundo al mando del Estado Islámico (EI).

El mandatario, en el mismo día en que regresó de China, escribió en su red Truth Social: 'Bajo mi dirección, valientes fuerzas estadounidenses y las Fuerzas Armadas de Nigeria lograron una misión muy compleja para eliminar del campo de batalla al terrorista más activo del mundo, Abu-Bilal al-Minuki, segundo al mando de ISIS (Estado Islámico). Ya no aterrorizará al pueblo africano ni ayudará a planificar operaciones contra estadounidenses', agregó el mandatario estadounidense en su publicación.

Además, Trump subrayó que 'la operación global del Estado Islámico se ve considerablemente debilitada' y que 'las Fuerzas Armadas nigerianas anunciaron la llegada de unos cien efectivos militares de Estados Unidos al aeródromo de Bauchi, en el noroeste del país, como parte de un programa de cooperación bilateral en materia de defensa destinado a potenciar la lucha contra amenazas terroristas.





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