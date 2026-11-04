Extinción de dominio en Colombia: madurez jurídica y nuevo colegio profesional

Tras tres décadas, la extinción de dominio en Colombia enfrenta debates sobre equilibrio entre eficacia estatal y garantías. Nace el Colegio Colombiano de Expertos.

La figura legal de la extinción de dominio, presente en el ordenamiento jurídico colombiano durante treinta años, mantiene un perfil bajo ante gran parte de la ciudadanía y el gremio forense. No obstante, su capacidad para intervenir bienes, empresas y patrimonios ha generado intensos debates académicos y profesionales recientes. Esta discusión cobra relevancia a medida que la institución demuestra su utilidad contra actividades ilícitas, pero también exige mayor rigor en las garantías procesales.

Evolución del marco legal nacional

Colombia cuenta con tres décadas de experiencia legislativa en esta materia, consolidando su legitimidad como herramienta estatal para perseguir activos vinculados al delito. El debate contemporáneo no cuestiona su existencia, sino cómo armonizar su eficacia con el debido proceso y la seguridad jurídica. La intervención estatal sobre la propiedad privada requiere controles estrictos que protejan a quienes han adquirido patrimonio legítimamente.

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Este momento de madurez institucional obliga a revisar no solo los avances operativos, sino también los vacíos en la protección de derechos fundamentales. La extinción puede afectar proyectos económicos antes de una decisión definitiva, lo que eleva la necesidad de calidad en los mecanismos de fiscalización. El equilibrio entre poder punitivo y defensa patrimonial define la actualidad de este instituto.

Eventos académicos de 2026

En el año 2026 se realizaron dos Congresos Internacionales sobre la materia, marcando un hito en la especialización del derecho colombiano. El primer evento tuvo lugar en Cartagena en marzo, donde se presentó una obra colectiva que aborda aspectos dogmáticos, procesales y controversiales del Instituto. Este encuentro buscó establecer bases teóricas sólidas para la práctica profesional futura.

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Seis meses después, una segunda edición se celebró en Bogotá, reuniendo a más de cuarenta expertos nacionales e internacionales. Participaron jueces, magistrados y representantes de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), ente clave en la gestión de bienes decomisados. Estos espacios permitieron trascender el ámbito judicial estricto para tocar temas de inversión y cumplimiento normativo.

Nacimiento del Colegio Profesional

Del proceso congresual surgió la iniciativa para crear el Colegio Colombiano de Abogados y Profesionales Expertos en Extinción de Dominio. La propuesta original fue planteada por el doctor Andrés Gutiérrez Salgado durante el primer congreso, reconociendo la necesidad de una comunidad permanente. Esta organización integra abogados y profesionales de diversas regiones y perspectivas académicas.

Marco Antonio Buitrago de la Torre, abogado cartagenero especializado en la materia, ejerce actualmente como secretario general de esta nueva entidad. Su labor incluye impulsar discusiones nacionales sobre defensa patrimonial y promover mejores prácticas institucionales. El propósito es tanto académico como gremial, buscando integrar a todos los actores del sistema legal.

El Colegio busca generar conocimiento técnico y contribuir a la evolución normativa mediante propuestas concretas. Se requiere un equilibrio que incluya fiscales garantistas, jueces especializados y una academia capaz de señalar límites claros. Esta estructura fortalece la legitimidad del Instituto al evitar la improvisación en casos complejos de alto impacto económico.