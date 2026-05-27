Extorsiones y incendios violentan la calle Quinta y generan temor entre comerciantes

Comerciantes de la calle Quinta denuncian extorsiones, incendios y falta de vigilancia mientras las autoridades investigan los hechos y la comunidad exige mayor seguridad.

Los propietarios de varios establecimientos ubicados en la calle Quinta viven una situación de temor constante tras una serie de extorsiones y actos de vandalismo cometidos por grupos delictivos.

Según los testimonios recogidos, los agresores atacaron los locales como represalia por la negativa de los dueños a pagar sumas de dinero exigidas bajo amenaza. En el primer incidente, la intervención rápida de los propietarios impidió que el delincuente lograra la destrucción total del negocio, aunque las llamas se propagaron lo suficiente como para dañar gravemente la infraestructura.

Horas después, la fachada de otro establecimiento fue incendiada de forma deliberada, provocando la pérdida de equipos médicos críticos para la atención de pacientes. La dueña del local afectado relató que recibió mensajes sospechosos en los que se le ofrecía un pago de cinco millones a cambio de detener los ataques, y se le exigía un rescate de dos millones para evitar mayores daños.

Ante la negativa de ceder al chantaje, los agresores procedieron a prender fuego al establecimiento en plena madrugada, dejando al personal sin posibilidad de operar y con la obligación de revisar y reemplazar equipos contaminados por el humo generado





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