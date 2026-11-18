Gobernación de Antioquia solicita extradición de Néider Yesid Uñates López alias Primo Gay a Estados Unidos por el ataque del 21 de agosto 2025 y destrucción de helicóptero.

La Gobernación de Antioquia ha reiterado formalmente su solicitud de extradición de Néider Yesid Uñates López, conocido bajo el seudónimo de Primo Gay, hacia las autoridades judiciales de Estados Unidos. Esta medida legal se fundamenta en la gravedad del ataque armado perpetrado contra la Policía Antinarcóticos el 21 de agosto de 2025 en la región Nordeste de Antioquia.

La justificación legal del traslado a Estados Unidos

El general en retiro Luis Eduardo Martínez, quien se desempeña como secretario de Seguridad de Antioquia, explicó que la presencia de víctimas y bienes estadounidenses en el incidente activa la jurisdicción penal norteamericana. Durante la emboscada del 21 de agosto de 2025, fallecieron trece (13) agentes de la Policía Antinarcóticos colombiana. Además, un helicóptero Black Hawk del gobierno de Estados Unidos quedó completamente destruido tras sufrir una explosión durante su intento de aterrizaje para evacuar a los funcionarios policiales heridos en la zona.

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Martínez afirmó que la afectación directa de personas y propiedad del gobierno de Estados Unidos constituye un delito que es investigado y procesado exclusivamente en Norteamérica. Por esta razón, la autoridad local considera necesario que Uñates López responda directamente ante la justicia estadounidense. Esta postura se alinea con la petición oficial del gobernador de Antioquia, quien ha insistido en que el capo debe rendir cuentas por la destrucción del aparato volátil militar.

Prevención de operaciones desde prisión en Colombia

La solicitud de extradición también responde a estrategias operativas para evitar la continuidad del mando criminal. Según indicó Martínez, existe un precedente habitual en el que los cabecillas de organizaciones ilícitas mantienen el control de sus estructuras y redes de comando desde las cárceles colombianas. Aunque circulan rumores que sugieren que Uñates López podría trasladarse a un barco en alta mar para evitar el encierro, la posición oficial de la Gobernación de Antioquia se mantiene firme.

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La autoridad estatal considera imperativo que el acusado enfrente el juicio en Estados Unidos para cortar de raíz cualquier intento de reactivación de sus redes criminales. Se busca garantizar que la captura física no se convierta en una tregua operativa, asegurando que la cadena de mando de las Disidencias de las Farc se vea interrumpida significativamente. Esta medida representa un bloque legal robusto contra la resistencia habitual de estos líderes en el sistema penitenciario local.

Impacto en la seguridad y próximos pasos operativos

Ante la detención de Primo Gay, quien dominaba toda la zona rural de Briceño y ordenaba acciones criminales contra la población civil, se ha reforzado el despliegue de la Fuerza Pública. El secretario de Seguridad señaló que las disidencias pueden intentar realizar cualquier tipo de acción represiva, pero la entidad policial cuenta con todas las capacidades para anticiparse a hechos que alteren el orden público en Antioquia.

Se prevé que la captura genere una ola de venganzas en el Norte de Antioquia, por lo que los operativos continúan con intensidad. Además, se redoblan los esfuerzos para dar a la luz a Chejo, identificado como el verdadero cabecilla de las Disidencias del Frente 36, junto con sus lugartenientes. Martínez enfatizó que la ofensiva no detendrá sus operaciones pese a los embates violentos, pues la estrategia de bombardeos continuará arreciando para lograr tranquilidad futura en el país.