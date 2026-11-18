El gobernador Andrés Julián Rendón gestiona la extradición de Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, por su rol en el ataque a la policía en Amalfi y la destrucción de un helicóptero estadounidense en agosto de 2025.

La captura de Néider Yesid Uñates López, conocido como el alias Primo Gay, ha marcado un hito crucial en la ofensiva contra las estructuras criminales en Antioquia. El gobernador del departamento, Andrés Julián Rendón, ha anunciado oficialmente que busca que este señalado cabecilla no solo enfrente la justicia colombiana, sino que también sea procesado por las autoridades de Estados Unidos.

Esta decisión estratégica responde a la presunta participación de Uñates López en hechos que afectaron gravemente los intereses y ciudadanos estadounidenses. En una entrevista con Blu Radio, el mandatario departamental reveló que enviará un informe detallado al Gobierno estadounidense, documentando el prontuario delictivo del capturado para impulsar una solicitud formal de extradición.

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El ataque en Amalfi y la destrucción del helicóptero

El núcleo de la solicitud de extradición se centra en los eventos ocurridos el 21 de agosto de 2025 en Amalfi, ubicado en el Nordeste antioqueño. Durante una operación de la Policía Antinarcóticos, resultaron muertos 13 uniformados y un helicóptero Black Hawk, propiedad del Gobierno de Estados Unidos, fue destruido por una explosión mientras aterrizaba para evacuar a policías heridos.

Este ataque traumático, que causó la pérdida de vidas humanas y equipos militares internacionales, es considerado un crimen de alta trascendencia que justifica la intervención de las leyes estadounidenses. Las autoridades colombianas han documentado exhaustivamente cómo las acciones de Primo Gay y su red criminal condujeron directamente a esta tragedia.

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Otros crímenes atribuidos al cabecilla criminal

Además del ataque en Amalfi, las autoridades señalan a Néider Yesid Uñates López como involucrado en el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda. Este periodista había llegado a Briceño para realizar un trabajo investigativo, pero fue secuestrado, torturado y posteriormente asesinado. El gobernador Rendón reiteró que se documentarán estos hechos ante las agencias extranjeras.

El mandatario aseguró que el capturado presumía de sus acciones violentas, incluyendo los ataques contra la Fuerza Pública y los homicidios. Uñates López es clasificado como un criminal de alto valor, uno de los diecinueve objetivos prioritarios establecidos por el presidente Gustavo Petro para desarticular las organizaciones delictivas en Antioquia.

Trayectoria criminal y alcance territorial

Néider Yesid Uñates López, de 24 años, acumularía aproximadamente una década de trayectoria criminal según inteligencia militar. Sus inicios lo ubican como explosivista del frente 36 de las disidencias de las Farc, donde escaló hasta asumir responsabilidades de mando. En el momento de su captura, era el cabecilla principal de la subestructura 5 de la facción de alias Calarcá.

Su influencia abarcaba municipios del Norte y Nordeste antioqueño, incluyendo Briceño, Anorí, Campamento, Yarumal, Amalfi, Guadalupe y San Andrés de Cuerquia. Se le atribuyen la instalación de explosivos y campos minados, ataques contra la Fuerza Pública, homicidios de líderes sociales y acciones contra la infraestructura económica regional.

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Impacto social y próximos pasos legales

Entre los hechos más graves que motivan la extradición está el desplazamiento forzado de más de 2.500 personas de Briceño en octubre de 2025. También se le imputan presuntas extorsiones contra Empresas Públicas de Medellín (EPM) y atentados contra torres de energía en Medellín y Bello, lo que impactó directamente a la ciudadanía.

La captura de Uñates López se produjo el 14 de noviembre durante una operación en zona rural de Briceño, con la participación de la Cuarta Brigada del Ejército, la Policía y la Fiscalía. El operativo también resultó en la captura de cinco personas adicionales y la recuperación de una menor de edad, cerrando un ciclo de violencia en la región.