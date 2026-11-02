Extradición de Zulma Guzmán: Audiencia en Londres suspendida hasta noviembre 3

El magistrado en Reino Unido suspendió la vista de extradición de Zulma Guzmán tras notificarse la imputación en Colombia. Se espera decisión el martes 3 de noviembre sobre la continuación del proceso judicial.

El proceso judicial para la posible extradición de la empresaria Zulma Guzmán desde Reino Unido hacia Colombia ha sufrido una interrupción significativa. La audiencia inicial programada para el lunes 2 de noviembre en Londres fue detenida abruptamente por el magistrado responsable del caso. Esta suspensión responde directamente a la notificación oficial recibida sobre la próxima audiencia de imputación de cargos que tendrá lugar en Colombia. Este giro inesperado en la agenda judicial implica que la determinación final sobre el destino legal de Guzmán se verá afectada por los avances simultáneos en ambas jurisdicciones.

Suspensión de la audiencia por notificación judicial

La diligencia de extradición no pudo proceeder como estaba previsto debido a la coordinación necesaria entre las agencias judiciales de Londres y Bogotá. El magistrado decidió frenar el proceso tras confirmar que la Fiscalía General de la Nación en Colombia había programado una audiencia formal. Esta nueva cita está fijada para el próximo 9 de noviembre y se llevará a cabo de manera virtual. La llegada de esta notificación oficial obliga a reevaluar el calendario del procedimiento legal en Reino Unido para asegurar que no existan conflictos de competencia o de tiempos procesales entre ambos países.

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Impuestos cargos por envenenamiento con talio

Zulma Guzmán es señalada actualmente por la Fiscalía General de la Nación como la presunta responsable principal de graves delitos de homicidio agravado e intento de homicidio. Estas acusaciones surgen en el contexto del caso de envenenamiento con talio, un hecho delictivo de alta complejidad y notoriedad. La estructura legal colombiana busca establecer formalmente su responsabilidad penal antes de finalizar cualquier extraterritorialidad. La imputación formaliza la teoría criminal y prepara el terreno para un juicio que podría definirla como culpable, lo cual es un requisito fundamental para los tratados de extradición existentes.

Antecedentes del crimen y relación extramatrimonial

Los hechos que originan esta persecución penal se remontan al 3 de abril de 2025, cuando se recibió un paquete sospechoso en la residencia de la familia De Bedout. Este envío fue interceptado y enviado al norte de Bogotá bajo la apariencia de un regalo institucional inocuo. El 4 de abril, cuatro integrantes de la familia consumieron frambuesas contaminadas con talio dentro de ese domicilio. Dos de las menores de edad, de 13 y 14 años, fallecieron debido a la intoxicación severa, mientras que otras dos sobrevivieron al ataque químico.

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Detención y postura de defensa de Guzmán

Las investigaciones apuntan a Zulma Guzmán como la autora intelectual del crimen, basándose en su relación extramatrimonial con Juan de Bedout, padre de una de las víctimas, entre los años 2017 y 2018. La mujer huyó de Colombia y permaneció desaparecida hasta el 17 de diciembre, cuando fue localizada en Londres después de ser rescatada del río Támesis. Desde su detención, Guzmán ha mantenido una negativa rotunda ante cualquier acusación. Ella declaró públicamente que el culpable que buscan no es ella y que trabaja con su equipo legal para demostrar su inocencia mediante las pruebas en su poder.

Futuro del proceso de extradición y plazos

La decisión sobre si la diligencia en Reino Unido continúa o se suspende definitivamente se conocerá el martes 3 de noviembre. El magistrado evaluará si la notificación colombiana implica que el proceso de extradición debe ser prorrogado. Esta extensión legal podría alargar el proceso judicial hasta el año 2027 si se opta por la suspensión. El equilibrio entre la justicia penal local y la cooperación internacional determinará si Guzmán regresa a Colombia para enfrentar el juicio por los crímenes de talio o si permanece bajo custodia británica durante más tiempo.