Extradición de Zulma Guzmán: Proceso se Extiende y Decisiones Pendientes

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, informa que la decisión sobre la posible extradición de Zulma Guzmán no se tomará en el corto plazo, debido a la necesidad de evaluaciones adicionales y la cooperación internacional. Además, se aborda la controversia de la parranda en la cárcel de Itagüí.

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo , ha proporcionado una actualización sobre el complicado caso de la posible extradición de Zulma Guzmán , señalando que una resolución definitiva no se vislumbra en el corto plazo.

En una entrevista concedida a Blu Radio, el ministro Cuervo enfatizó la necesidad de paciencia, anticipando que deberán transcurrir varios meses antes de que se puedan observar avances significativos en el proceso internacional. La complejidad del asunto radica en la multitud de factores jurídicos y la indispensable cooperación entre naciones que influyen en este tipo de procedimientos.

El ministro predijo que, aproximadamente en noviembre, se llevará a cabo una audiencia crucial donde el poder judicial colombiano comenzará a evaluar la viabilidad de la extradición. Sin embargo, incluso después de esta audiencia, no existe una garantía de que la decisión final sea favorable a la solicitud de extradición. La incertidumbre persiste, y el ministro Cuervo ha sido cauteloso al evitar ofrecer predicciones definitivas.

Un aspecto fundamental que está retrasando el proceso es la verificación de las condiciones de reclusión de Zulma Guzmán en Colombia, específicamente en la cárcel El Buen Pastor. Las autoridades británicas, en particular el sistema judicial, exigen garantías de que, en caso de ser extraditada, Guzmán será alojada en un centro penitenciario que cumpla con todos los estándares internacionales de derechos humanos.

Esta exigencia se deriva directamente de la Convención Europea de Derechos Humanos, lo que añade una capa adicional de complejidad al trámite. Hasta el momento, no se ha logrado establecer el contacto necesario para que las autoridades extranjeras puedan realizar una inspección exhaustiva de las instalaciones de El Buen Pastor y confirmar su adecuación. Originalmente, se había programado una visita de una experta independiente para el 30 de marzo, pero esta se pospuso debido a dificultades de comunicación.

El ministro Cuervo lamentó el retraso y expresó su esperanza de que la visita pueda ser reprogramada pronto, aunque no se ha fijado una nueva fecha. La demora en esta evaluación impide avanzar en la toma de decisiones sobre la situación de Guzmán. La situación se complica aún más por la necesidad de asegurar que cualquier decisión tomada no comprometa los esfuerzos de diálogo y negociación que se están llevando a cabo en otros frentes.

Además de la cuestión de la extradición, el ministro Cuervo abordó la reciente controversia en torno a una parranda vallenata celebrada en la cárcel de Itagüí. Inicialmente, se había informado sobre la participación de 23 personas, pero el ministro aclaró que el número real es menor, ascendiendo a 16, de los cuales 7 ya se encuentran en libertad. Cuervo precisó que no todos los individuos señalados participaron directamente en la celebración.

El gobierno ha instruido al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para que traslade a los internos que sí estuvieron involucrados en la fiesta, aunque este proceso ha resultado ser más complejo de lo esperado. El Inpec está recopilando información para identificar a los internos que serán objeto de la medida, enfrentando limitaciones operativas en el proceso.

El ministro Cuervo reconoció que existe un dilema en la toma de decisiones, ya que trasladar a algunos internos y no a otros podría afectar negativamente la reanudación de las negociaciones que actualmente se encuentran suspendidas. Esta situación representa una encrucijada entre la necesidad de mantener el orden y la disciplina en los centros carcelarios y el posible impacto de estas decisiones en los procesos de diálogo.

El gobierno busca un equilibrio entre estos dos objetivos, buscando una solución que no comprometa los esfuerzos de paz y reconciliación





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