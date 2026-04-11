Extraditado a Bélgica ‘Mou’, clave en el narcotráfico entre Suramérica y Europa

Mounir Namoussi, alias ‘Mou’, fue extraditado a Bélgica desde Colombia por su rol clave en el narcotráfico internacional. Se presume que coordinaba el envío de cocaína desde Suramérica hacia Europa para el 'Cartel de los Balcanes'. Las autoridades investigan vínculos con otras organizaciones criminales, incluyendo el 'Clan del Golfo'.

En una operación de gran envergadura, las autoridades colombianas extraditaron a Bélgica a Mounir Namoussi , conocido bajo el alias ‘Mou’. Este individuo es identificado como un articulador clave en el entramado del narcotráfico que conecta a Suramérica con Europa.

La diligencia, realizada en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, marcó el traslado del ciudadano belga bajo estrictas medidas de seguridad para que responda ante la justicia de su país por delitos graves, entre ellos, la importación de cocaína y la participación activa en la organización de estructuras criminales. La extradición representa un golpe significativo contra las redes transnacionales de narcotráfico y una muestra del compromiso de Colombia en la lucha contra este flagelo. La captura de Namoussi, que tuvo lugar el 19 de febrero de 2025 en la ciudad de Barranquilla, se produjo tras una notificación roja emitida por Interpol, lo que evidenció su carácter de persona buscada a nivel internacional y la importancia de su detención para la desarticulación de la red criminal a la que pertenecía. \Las investigaciones realizadas por las autoridades colombianas, en colaboración con organismos internacionales, han revelado detalles cruciales sobre el rol de Namoussi dentro de la organización criminal. Se ha establecido que ‘Mou’ cumplía la función de enlace internacional para el denominado ‘Cartel de los Balcanes’, una red delictiva dedicada a la exportación de droga, principalmente cocaína, desde Colombia hacia diversos países del continente europeo. Este cartel, conocido por su sofisticación y alcance transnacional, representaba una amenaza significativa para la seguridad y la estabilidad de la región. Tras la captura de uno de sus principales cabecillas en el año 2021, Namoussi asumió un papel de mayor relevancia en la estructura, consolidando rutas de tráfico y perfeccionando los métodos para el envío de estupefacientes. Entre las estrategias utilizadas por la organización para ocultar la droga, se destacaba el uso de contenedores refrigerados, lo que dificultaba la detección y el control de los envíos ilícitos. Las autoridades han logrado identificar y documentar la utilización de diversas rutas marítimas y terrestres, así como el empleo de sofisticados sistemas de comunicación para eludir la vigilancia de las fuerzas del orden. \Adicionalmente, las investigaciones han puesto al descubierto presuntos vínculos de Namoussi con otras estructuras criminales de gran envergadura. Entre estas, se destaca el ‘Clan del Golfo’, una organización paramilitar colombiana con una larga trayectoria en el narcotráfico y la violencia. Esta alianza, presuntamente establecida, habría permitido fortalecer las operaciones de tráfico a gran escala, mediante la coordinación de recursos y el intercambio de información entre ambas organizaciones. Las autoridades están investigando la naturaleza y el alcance de esta colaboración, con el objetivo de desmantelar por completo las redes de narcotráfico que operan en el país y en el extranjero. Además, se han documentado conexiones con importantes figuras del narcotráfico internacional, entre ellas Miro Risvanovic, alias ‘El Ruso’. Este individuo, quien fue capturado en Europa, extraditado a Colombia y posteriormente asesinado en la ciudad de Pereira en el año 2018, representa un claro ejemplo de la complejidad y la peligrosidad del mundo del narcotráfico. La Policía Nacional ha revelado que Namoussi operaba bajo identidades falsas, lo que le permitía eludir la detección y la persecución de las autoridades. Asimismo, mantenía una amplia red de contactos en varios países, lo que le facilitaba la coordinación de envíos de droga y el reclutamiento de colaboradores para ejecutar actividades ilícitas. La extradición de ‘Mou’ representa un paso importante en la lucha contra el narcotráfico y un mensaje claro a las organizaciones criminales: la impunidad no es una opción





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