Extraditan a Bélgica a cabecilla de red de cocaína que operaba en Colombia; buscan a sus cómplices en Taganga

Autoridades belgas y colombianas buscan a los cómplices de Mounir Namoussi, alias Mou, extraditado a Bélgica por narcotráfico. La investigación revela una red que enviaba cocaína desde Colombia a Holanda, con conexiones al cartel de los Balcanes y el Clan del Golfo. El rastro lleva a Taganga y a la participación de su hermano.

Desde la captura de su jefe en un lujoso velero en aguas de Cartagena, un ciudadano belga, manteniendo un perfil bajo, comenzó a coordinar el envío de cocaína a puertos de Holanda. Este individuo se movía por diversas ciudades del Caribe colombiano reclutando trabajadores para la red mafiosa, en compañía de otro extranjero responsable de la logística de los cargamentos.

El primero de ellos, Mounir Namoussi, alias Mou, originario de Genk, Bélgica, fue capturado en Barranquilla en febrero pasado y extraditado a Bélgica este jueves. Ahora, agencias extranjeras están tras la pista de los socios y un familiar de alias Mou en Colombia, con el rastro más reciente apuntando hacia Taganga. Las autoridades tienen claro que 'Mou' era el enlace internacional del cartel de 'los Balcanes' y que su organización colaboraba en operaciones de narcotráfico con el 'clan del Golfo'.\EL TIEMPO, tras una investigación, ha revelado que en el expediente contra 'Mou' se detalla que asumió el liderazgo de la organización tras la captura de Armus Iván, un ciudadano montenegrino, en abril de 2021 en un velero en Cartagena. En este velero se encontraron 494 kilogramos de cocaína destinados a Lisboa, Portugal. Armus Iván operaba bajo la fachada de un heredero de una fortuna familiar con participación en cadenas hoteleras en los Países Bajos. Fue extraditado a Bélgica por una condena de abril de 2021 del Tribunal de Primera Instancia de Limburgo, que especificaba envíos de cocaína al puerto de Róterdam, Países Bajos, y mencionaba a varios de sus socios. La atención ahora se centra en los colaboradores de 'Mou' en Colombia, incluyendo a su hermano, y en Taganga. Se sabe que posee una propiedad, una especie de chalet, en una de las playas de la zona. En los documentos se lee que Mounir Namoussi era un transportista de drogas que, debido a sus antecedentes judiciales, vivía oculto en Colombia bajo un nombre falso, enviando semanalmente cantidades más pequeñas de cocaína desde el área de Taganga.\En los interrogatorios consta cómo 'Mou' invitaba a colaboradores de la red a Colombia, como el coacusado 'Chichi', quien fue invitado a cooperar en la importación de cocaína y participó en la primera extracción a Róterdam en noviembre de 2019. Otros socios, como Oumarir Ali y Maagouz, también habrían sido invitados por 'Mou' a Colombia. Incluso, se revela la participación de su hermano, Khalid Namoussi, en el envío de cocaína a Róterdam en enero de 2020. Mou se comunicaba a través de su hermano con Hijjit, el contacto en la terminal de contenedores del Puerto de Róterdam. Para el envío de cocaína desde Colombia, Mou y su hermano adquirieron balizas GPS para monitorear el cargamento. El expediente detalla que en mayo de 2020, Mounir Namoussi y su hermano Khalid compraron nuevas balizas GPS para importar otro cargamento. El 18 de mayo de 2020, Khalid Namoussi contactó a Sitcon Security por problemas con las balizas en manos de su hermano en Colombia. Actualmente, los investigadores examinan si el hermano de Mou y otros miembros de su organización criminal también viajaron a Colombia para planificar el envío de cocaína a Holanda.





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