El exvicepresidente colombiano, Germán Vargas Lleras, se despide en el Palacio San Carlos, uno de los edificios históricos ms representativos del centro de Bogot­, tras una decena enfrentando problemas de salud derivados de un tumor cerebral.

El Palacio San Carlos será el escenario donde dirigentes polticos, familiares y ciudadanos podrán rendir homenaje póstumo al exvicepresidente.confirmó los detalles de la ceremonia de velacin del exvicepresidente que faleció a los 64 aos, luego de una decena enfrentando delicados problemas de salud derivados de un tumor cerebral diagnosticado en 2016.

Las honras fõnebres se llevaran a cabo en Bogot­, en el Palacio San Carlos, uno de los edificios históricos ms representativos del centro de Bogot­. El homenaje póstumo tendrá lugar en el Salon Bolvar, espacio elegido para recibir a familiares, dirigentes polticos, amigos cercanos y ciudadanos que desee acompajar las exequias del dirigente poltico. La ceremonia se llevará a cabo en el Palacio San Carlos, reconocido por su importancia histórica y política en el país.

El lugar escogido para la despedida será el Salon Bolvar, donde se espera la presencia de diferentes figuras de la vida pública nacional, además de ciudadanos que quieran rendir homenaje a Vargas Lleras.el ingreso estará habilitado desde las 10:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles relacionados con ceremonias religiosas adicionales ni con el sitio donde se llevaran a cabo las exequias definitivas.

La ceremonia en el Palacio San Carlos permitirá que diferentes sectores del país acompaen la despedida de una de las figuras polticas ms reconocidas de las ltimas dcadas en Colombia. Se espera que durante las jornadas de velacin lleguen dirigentes polticos, representantes de distintos sectores y ciudadanos que siguieron la trayectoria pública de Vargas Lleras. Por ahora, la familia no ha confirmado si haberá actos protocolarios adicionales ni si se realizarán ceremonias privadas posteriores.

La noticia del faleción del exvicepresidente genera reacciones en diversos sectores polticos y sociales por la larga trayectoria pública que mantuvo durante varios aos en el escenario nacional





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