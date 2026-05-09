Exvicepresidente y exministro del Interior, Germán Vargas Lleras, fallece

El político, nieto del expresidente liberal Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), fue vicepresidente de Colombia entre 2014 y 2017, en el segundo mandato del presidente Juan Manuel Santos. Tras varios años de pelea contra el cáncer, Vargas Lleras falleció a los 64 años.

Este viernes 8 de mayo falleció a sus 64 años el exvicepresidente Germán Vargas Lleras tras varios años de lucha contra el cáncer. El también exministro del Interior se encontraba internado en la Fundación Santa Fe de Bogotá, a donde fue remitido desde la Unidad de Cuidados Intensivos del Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo, donde ingresó el 9 de marzo pasado.

El presidente Gustavo Petro lamentó la muerte de Vargas Lleras a través de una publicación en su cuenta de X (antes Twitter).

'Tanto en el senado como en campaña se comportó como un gladiador. En general contradictor mío, lamento que su seriedad en el debate desaparezca. Le envío a su familia mi sentido pésame', manifestó Petro en la red social





elheraldoco / 🏆 19. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Exvicepresidente Gulfstream Gobierno Gobierno De Juan Manuel Santos Homicidio Senador Se Encuentra Internado Utm-Campaign Utm-Source

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Germán Vargas Lleras, exvicepresidente y cúpula política en Colombia, muere en 2022Germán Vargas Lleras, exvicepresidente y una de las figuras más importantes de la política colombiana, falleció este 8 de mayo a los 64 años en Bogotá, tras varios meses luchando contra un tumor cerebral.

Read more »

Falleció Germán Vargas Lleras: así fue la trayectoria del exvicepresidente y líder de Cambio RadicalSu paso por el Senado, varios ministerios y la Vicepresidencia lo consolidó como un actor clave en la política colombiana

Read more »

Murió el exvicepresidente Germán Vargas Lleras tras complicaciones de saludEl exvicepresidente y jefe natural de Cambio Radical ha presentado algunos quebrantos de salud desde hace algunos meses.

Read more »

Urgente: falleció el exvicepresidente Germán Vargas LlerasVargas Lleras fue uno de los políticos colombianos más importantes en la historia moderna del país. Su muerte se produjo en la tarde de este viernes.

Read more »