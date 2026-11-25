La Dimayor define el futuro de la televisión del fútbol colombiano tras una oferta de 95 millones de dólares de Win Sports y la presión de los grandes clubes.

La televisión del fútbol profesional colombiano atraviesa uno de los momentos más decisivos de su historia reciente. La discusión sobre quién transmitirá los campeonatos a partir de 2027, cuánto dinero recibirán los equipos y cómo se distribuirán esos recursos tiene enfrentados diferentes intereses dentro de la dirigencia. Este miércoles, mientras la Dimayor se prepara para tomar una decisión que marcará el futuro económico del balompié nacional, los clubes tuvieron un encuentro informal de acercamiento para intentar encontrar puntos en común.

El tiempo apremia: el contrato vigente con Win Sports terminará el próximo 31 de diciembre y la nueva operación debe quedar definida lo antes posible para garantizar la continuidad de las transmisiones. La discusión llegó a este punto después de que un tercero presentara ante la Dimayor una propuesta para quedarse con los derechos audiovisuales del fútbol colombiano.

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Oferta de Go Sports Media altera panorama

La iniciativa fue liderada por Mauricio Correa, fundador y expresidente de Win Sports, a través de Go Sports Media, y puso sobre la mesa una oferta que, según las informaciones conocidas durante la negociación, alcanza los 90 millones de dólares bajo un esquema proyectado a siete años. La cifra cambió el panorama de la conversación, pues representaba un salto importante frente a los valores que se atribuían al contrato vigente y obligó al actual operador a utilizar una condición contractual para defender su continuidad.

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, había confirmado días atrás la existencia de esa propuesta externa y explicado que Win Sports tenía un derecho de preferencia para igualarla o superarla antes del pasado 21 de noviembre. Jesurún declaró: LLegó una oferta a la Dimayor de un tercero. Se le entregó a ellos y efectivamente sabremos si ellos igualan, pues seguirán. Y si no igualan, la Dimayor tendrá que empezar a negociar con el nuevo frente, dejó claro que la determinación final correspondía a la Asamblea de la Dimayor en pleno.

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Contraoferta de Win Sports supera expectativas

La respuesta de Win Sports llegó dentro del plazo establecido. El canal, propiedad de DirecTV y RCN, presentó una contraoferta que, de acuerdo con las versiones divulgadas, no solamente igualó la propuesta externa, sino que la superó ligeramente. Así, la discusión dejó de concentrarse exclusivamente en la posibilidad de un cambio de operador y pasó a involucrar las condiciones económicas, comerciales y contractuales que recibirían los clubes durante los próximos años.

La información conocida señala que la propuesta de Win podría acercarse a los 95 millones de dólares, aunque esa cifra y sus componentes deben diferenciarse de los valores oficialmente certificados por la Dimayor. Uno de los puntos que todavía genera incertidumbre es la diferencia entre el valor nominal de las propuestas y la forma en que se garantizarían los recursos. En la oferta de Go Sports se habló de 90 millones de dólares por temporada, pero también circularon versiones sobre una estructura de pagos con componentes fijos y variables.

Nueve clubes exigen ajuste en la distribución

Por eso, para los dirigentes no basta con comparar dos cifras: deben establecer cuánto dinero está garantizado, cuándo llegará a las cuentas de los clubes, qué conceptos cubre el contrato y cuáles son los compromisos comerciales que asumirá el operador. La negociación tampoco se limita a escoger entre dos empresas. El otro gran conflicto está en la distribución de los ingresos. Los nueve clubes que se han identificado como los de mayor tradición y convocatoria llevan varios meses reclamando una modificación del modelo.

Estas instituciones son Atlético Nacional, América de Cali, Deportivo Cali, Independiente Medellín, Millonarios, Santa Fe, Junior y Once Caldas, además de Atlético Bucaramanga, cuyo presidente, Óscar Álvarez Júnior, también se sumó a la causa pública. Su argumento es que el reparto actual no reconoce suficientemente el tamaño de las hinchadas, las audiencias, la inversión, la trayectoria ni el rendimiento deportivo de las instituciones que generan buena parte del interés comercial del campeonato.

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Presión por un nuevo modelo de reparto

El reclamo tomó forma pública el 22 de julio, cuando los ocho equipos divulgaron una posición conjunta para solicitar cambios en la distribución de los derechos audiovisuales. En ese pronunciamiento sostuvieron que el modelo vigente limita la capacidad de crecimiento del fútbol colombiano y defendieron una fórmula que reconozca el aporte de cada institución al producto. La discusión no es menor: los clubes consideran que el nuevo contrato representa una oportunidad para corregir diferencias económicas que, a su juicio, se han mantenido durante demasiado tiempo.

La postura también encontró respaldo en Atlético Bucaramanga. Su presidente, Óscar Álvarez Júnior, manifestó que estaba de acuerdo con revisar la distribución y darle mayor importancia al mérito deportivo. Esta unión de intereses entre los grandes referentes del deporte nacional presionará a la Dimayor para que la próxima negociación no solo garantice la estabilidad técnica de las transmisiones, sino que también establezca un reparto de ingresos más justo y equitativo para todos los participantes del torneo profesional.