Fútbol y pasión: Gabriel Romero Campos en El Radar de Blu Radio

Un mes después de que comience la Copa del Mundo, el periodista deportivo Gabriel Romero Campos visitó El Radar de Blu Radio para presentar su libro Confesiones de un hincha, el fútbol visto desde la tribuna. En diálogo con los conductores, Romero abordó temas como la visión del hincha, cómo cambió el juego y la autenticidad del aficionado.

A un mes de que arranque el balón en la Copa del Mundo, el fútbol vuelve a instalarse en las conversaciones de todos los días.

En ese ambiente de cuenta regresiva mundialista, el periodista deportivo Gabriel Romero Campos pasó por El Radar de Blu Radio para presentar su libro Confesiones de un hincha, el fútbol visto desde la tribuna, una obra que mezcla memoria, análisis y la mirada de quien ha vivido este deporte desde todos los ángulos. Más allá de los resultados, los esquemas y las estadísticas, Romero quiso poner en primer plano a un protagonista que muchas veces queda por fuera del relato: el aficionado.

“Muy raras veces la visión del hincha está plasmada”, dijo durante la entrevista, en una frase que resume el espíritu de su libro. El hincha también tiene una manera de contar el fútbo





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