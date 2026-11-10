F1 confirma calendario completo en Catar y Abu Dabi

La FIA descarta el plan B para la temporada de Fórmula 1. Los grandes premios se celebrarán sin cambios pese a la inestabilidad regional.

La organización de la Fórmula 1 y la Federación Internacional del Automóvil ( FIA) han confirmado este martes que todos los indicadores están en verde para finalizar la temporada con los Grandes Premios de Catar y Abu Dabi tal como estaba previsto, a pesar de los conflictos bélicos en Oriente Medio. Esta decisión oficial pone fin a meses de incertidumbre sobre si las dos últimas carreras del campeonato mundial podrían ser canceladas o trasladadas debido a la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos.

Confirmación oficial del calendario

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, declaró en su cuenta de Instagram que la organización está perfectamente preparada y decidida a ofrecer dos fines de semana de Gran Premio excepcionales, así como una conclusión espectacular al Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Añadió que trabajan estrechamente con sus socios para asegurar que todo esté listo para pilotos, equipos y aficionados, expresando su deseo de recibirlos en estas fechas clave.

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Descarte del plan B en Imola

En consecuencia, la organización de la F1 decidió este martes abandonar el plan B, que consistía en trasladar el último Gran Premio -el de Abu Dabi- a Imola. Se informó a Imola de que ya no se les requería como solución de respaldo porque no podían dejar a dicha ciudad en la incertidumbre indefinidamente. Una fuente oficial mencionó la ausencia de evoluciones negativas en Oriente Medio, específicamente en Catar y Abu Dabi, durante los últimos meses.

Apoyo de los equipos y contexto

La misma fuente subrayó que los equipos apoyan todos la idea de terminar la temporada según lo previsto, aunque aseguró que la F1 no dudaría en tomar la decisión correcta en caso de una evolución negativa antes de las carreras. Esto último, en ausencia del plan B en Imola, acarrearía un final prematuro de la temporada, en la que Mercedes ya aseguró el título de pilotos con Kimi Antonelli y el de constructores.

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Impacto de la guerra en el automovilismo

El conflicto bélico en Oriente Medio ya obligó a la cancelación del Gran Premio de Arabia Saudí de F1 en la primavera europea, además de afectar a competiciones de rallies o pruebas de resistencia. A principios de octubre, el jefe de la F1, Stefano Domenicali, expresó su voluntad de mantener los dos últimos GP de la campaña, lo que despertó entonces escepticismo en el paddock, pero ahora los negocios han vuelto a la normalidad según la FIA.

Próximos eventos en el calendario

Quedan tres Grandes Premios de F1 en el calendario: Las Vegas (19-21 de noviembre), antes de Catar y Abu Dabi. La MotoGP consiguió organizar su propio GP en Catar el pasado fin de semana sin incidentes reseñables, aunque el fabricante japonés Yamaha renunció a desplazarse, marcando una diferencia notable con la posición actual de la Fórmula 1.