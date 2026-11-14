FAA: 5.000 cancelaciones de vuelos en EE. UU. por fallos críticos en la infraestructura

La Administración Federal de Aviación prevén 5.000 cancelaciones tras el caos aéreo. El caos se debe a fallos en el sistema de la FAA que afecta a las principales aerolíneas estadounidenses.

La Administración Federal de Aviación (FAA) prevé que se cancelen entre 4.000 y 5.000 vuelos este sábado, una cifra que refleja la magnitud del caos aéreo que paralizó el espacio aéreo estadounidense tras más de cuatro horas de suspensión total de despegues la víspera. Bryan Bedford, jefe de la FAA, confirmó en una rueda de prensa que, aunque hoy continuarán los retrasos y las cancelaciones, estas dificultades permitirán restablecer la normalidad en las operaciones para el domingo.

Problema en el sistema de telecomunicaciones de la FAA

El núcleo de esta crisis operativa radica en fallos críticos en el sistema de telecomunicaciones de la Administración Federal de Aviación, según explicó el secretario de Transporte, Sean Duffy. Duffy descartó rotundamente que se trate de un ciberataque y negó cualquier relación con el nuevo sistema de inteligencia artificial implementado por la agencia en los últimos meses, aislando el problema de factores externos maliciosos o tecnológicos recientes.

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La originación del colapso se remonta a la sustitución del antiguo cableado de cobre por fibra óptica en las instalaciones de control. Esta transición física provocó una saturación severa en el sistema de control de tráfico aéreo, dejando inoperante la capacidad de gestión de vuelos a nivel nacional durante horas críticas de la jornada anterior.

Responsabilidad de un sistema obsoleto y error técnico

Las autoridades federales están trabajando activamente para determinar si la interrupción fue causada por un error humano o por un equipo defectuoso dentro de la infraestructura técnica. Sean Duffy ha calificado explícitamente al sistema actual como obsoleto, subrayando la necesidad urgente de una renovación tecnológica integral para evitar reincidencias similares en el futuro inmediato del transporte aéreo.

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Bryan Bedford advirtió que, a pesar de los esfuerzos de recuperación, el sistema actual seguirá presentando vulnerabilidades hasta que sea completamente reemplazado. Esta advertencia refuerza la narrativa de que la infraestructura existente no está a la altura de la demanda moderna, planteando un riesgo persistente para la estabilidad operativa de las aerolíneas.

Impacto en pasajeros y demanda de financiación del Departamento de Transporte

Las consecuencias financieras y logísticas son significativas, con el Departamento de Transporte solicitando al Congreso 30.100 millones de dólares para modernizar la infraestructura aérea. Esta cuantiosa inversión busca transformar el sistema antiguo y sustituirlo por una arquitectura tecnológica capaz de soportar la carga operativa nacional sin sufrir colapsos por saturación de redes.

En términos de impacto directo, menos de la mitad de los 20.000 vuelos afectados por la suspensión del viernes lograron despegar finalmente. Bryan Bedford detalló que, una vez levantada la medida, alrededor de 8.000 aviones pudieron ponerse en marcha, mientras que los 12.000 vuelos restantes no pudieron recuperarse, de los cuales 9.000 eran rutas comerciales y 3.000 vuelos privados.

Medidas de las aerolíneas y aeropuertos más afectados

Los aeropuertos más críticos por la magnitud de las interrupciones incluyen el O'Hare de Chicago, el Hartsfield-Jackson de Atlanta, el John F. Kennedy de Nueva York y el Boston Logan, donde las afectaciones continúan manifestándose este sábado. Esta concentración geográfica ha obligado a las principales aerolíneas a implementar medidas de emergencia para mitigar el daño a sus clientes y marcas.

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American Airlines y United Airlines han eliminado los cargos por cambios o cancelaciones, facilitando la reprogramación de los viajeros atrapados. Delta Airlines, por su parte, ha ofrecido opciones flexibles para modificaciones en reservas y ha recomendado explícitamente a sus pasajeros trasladar sus vuelos al lunes 16 de noviembre o a una fecha posterior si es posible.