Fabián Dangond Rosado gana la Canción Vallenata Inédita en el Festival de la Leyenda Vallenata

El 59° Festival de la Leyenda Vallenata culminó con la victoria de Fabián Leonardo Dangond Rosado y su puya ‘La huella del viento’, un homenaje a las leyendas del vallenato. El festival destacó por la preservación de las raíces del folclor y la calidad de las composiciones.

El 59° Festival de la Leyenda Vallenata, celebrado en honor a Israel Romero y Rafael Orozco, culminó con la selección de los compositores que avanzaron en la competencia por el título de la Canción Vallenata Inédita Tradicional.

Tras una rigurosa segunda ronda donde se evaluaron cuarenta composiciones, el jurado seleccionó a los veinte finalistas que lucharían por el codiciado premio. Este año, la selección se caracterizó por un fuerte compromiso con la preservación de las raíces del folclor vallenato en Valledupar, reflejando la esencia misma del certamen. La distribución de las obras semifinalistas abarcó los cuatro aires fundamentales del vallenato: veintiún canciones de paseo, nueve de merengue, cinco de son y cinco de puya.

Esta cuidadosa selección técnica aseguró que la diversidad rítmica y narrativa, elementos distintivos del Festival de la Leyenda Vallenata, se mantuvieran presentes en cada presentación. La importancia de la categoría de canción inédita fue enfatizada por Efraín Quintero Molina, quien destacó el papel crucial del compositor en el festival. Según sus declaraciones, recogidas por la organización del evento, la canción inédita es el corazón del Festival de la Leyenda Vallenata, sin la cual el certamen perdería su razón de ser.

El compositor, en su visión, es el elemento fundamental que impulsa la creatividad y la innovación dentro del género vallenato. La lista de semifinalistas incluyó tanto a compositores consagrados como a nuevos talentos, todos ellos capaces de cautivar al jurado con historias que evocaban desde la nostalgia más profunda hasta la alegría más festiva.

Entre los nombres destacados se encuentran José Triana Córdoba con ‘Mi Valledupar del alma’ (Merengue), Pedro Torres Aragón con ‘Verso sagrado’ (Paseo), Abel Suárez Fuentes con ‘La coqueta’ (Son), Julio Salas con ‘El último cañaguate’ (Paseo), y Álvaro Pérez Vergara con ‘Esta canción es mía’ (Son), entre otros. Cada una de estas obras representaba una expresión única del sentir vallenato, contribuyendo a la riqueza y diversidad del certamen.

El festival, que tuvo lugar en Valledupar del 29 de abril al 2 de mayo de 2026, vivió momentos de gran emoción, donde la calidad de las interpretaciones en vivo y la maestría en la composición fueron determinantes para la elección del ganador. Finalmente, la puya ‘La huella del viento’, compuesta por Fabián Leonardo Dangond Rosado, se coronó como la Canción Vallenata Inédita de esta edición.

Esta obra, un homenaje a Rafael Orozco, Israel Romero y al Binomio de Oro de América, fue interpretada con pasión y sentimiento, conectando con el público y el jurado. Fabián Leonardo Dangond Rosado, un compositor de 44 años originario de Villanueva, La Guajira, recibió el reconocimiento por su talento y dedicación al vallenato. Su victoria representa un impulso para las nuevas generaciones de compositores y un recordatorio de la importancia de preservar y promover el folclor vallenato.

El éxito del festival reafirma su posición como el evento más importante del vallenato a nivel nacional e internacional, un espacio donde la tradición y la innovación se encuentran para celebrar la música y la cultura colombiana. La organización del festival agradeció el apoyo de los artistas, el público y los medios de comunicación por hacer posible esta edición inolvidable





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