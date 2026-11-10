Fabiana Buitrago y Anuel AA: quién es la modelo antioqueña en su relación con el cantante

Fabiana Buitrago, modelo y creadora de contenido antioqueña, ganó atención pública tras conocerse su relación con Anuel AA, con quien lleva varios meses.

Fabiana Buitrago, una modelo y creadora de contenido oriunda de Antioquia, se convirtió en tema de conversación tras conocerse su relación sentimental con el cantante puertorriqueño Anuel AA. Según la información publicada por EL COLOMBIANO, la pareja lleva varios meses juntos, y el interés del público creció a partir de esa revelación.

La colombiana comparte publicaciones sobre moda, maquillaje, viajes y estilo de vida en sus redes sociales. Su nombre empezó a tener mayor exposición cuando su vínculo con el artista se hizo público, en un contexto en el que la vida personal de Anuel AA ya era seguida de cerca por la prensa.

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Cómo se conoce la relación entre Fabiana Buitrago y Anuel AA

La relación entre Fabiana Buitrago y Anuel AA se confirmó después de que se conociera públicamente su vínculo sentimental. No se han divulgado detalles sobre cómo se conocieron, aunque ambos han compartido distintos momentos y viajes.

De acuerdo con información publicada por medios de Puerto Rico, Fabiana Buitrago también habría compartido espacios con integrantes del entorno familiar del cantante. Además, se les ha visto junto a algunos de los hijos de Anuel AA, un dato que los medios han destacado por el peso familiar que tiene el artista.

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Los hijos de Anuel AA y las tensiones con sus madres

Anuel AA tiene cuatro hijos con diferentes mujeres, y cada una de esas relaciones ha tenido su propia historia pública. El primogénito es Pablo Anuel Gazmey Cuevas, fruto de su relación con la puertorriqueña Astrid Cuevas, una mujer que se ha mantenido alejada de la industria del entretenimiento.

Tras la separación, Astrid Cuevas cuestionó públicamente el papel del cantante como padre. En diciembre de 2022, lo señaló por no visitar al menor con la frecuencia necesaria y por utilizarlo para generar contenido en redes sociales.

La segunda hija del artista es Gianella Gazmey Vallecilla, fruto de su vínculo con la modelo colombiana Melissa Vallecilla. Ese embarazo estuvo rodeado de controversia, porque Anuel AA inicialmente negó la paternidad y cuestionó públicamente a la madre. En abril de 2023 reconoció a la niña y manifestó que contaba con su respaldo.

La tercera hija se llama Cattleya, nacida el 13 de marzo de 2023, producto del matrimonio del cantante con la cantante dominicana Yailin La Más Viral. La pareja se casó en junio de 2022 y anunció su separación en febrero de 2023, cuando ella todavía estaba embarazada.

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Después del nacimiento de Cattleya, Anuel AA y Yailin La Más Viral protagonizaron diferencias públicas relacionadas, entre otros asuntos, con la manutención de la pequeña y con los documentos necesarios para viajar con ella.

Emmaluna y los rumores de ruptura en 2026

Emmaluna es la hija más reciente de Anuel AA y nació el 23 de enero de 2025. La niña es fruto de su relación con la modelo venezolana Laury Saavedra, con quien el cantante hizo pública su relación en 2023.

En 2026 comenzaron a circular versiones sobre una posible ruptura entre Anuel AA y Laury Saavedra. Estas versiones se alimentaron con movimientos en redes sociales y con apariciones del artista junto a otras mujeres, situación que ha elevado el seguimiento mediático sobre su vida sentimental.

En ese escenario, la aparición pública de Fabiana Buitrago se suma a una lista de relaciones que ya habían generado atención. Hasta el momento, las fuentes citadas se limitan a describir el vínculo y los antecedentes familiares del cantante, sin detalles adicionales sobre acuerdos o decisiones futuras.