La Corte Suprema no falló contra la reforma agraria como lo denunció el presidente de la República Petro en su discurso, sino que hizo comentarios al proyecto en el Congreso.

Fact-checking: Corte Suprema no falló contra la reforma agraria , como dijo el presidente Petro , sino que hizo comentarios al proyecto en Congreso El mandatario protagonizó otro choque con las altas cortes en medio del debate de la jurisdicción agraria en el Congresointervención técnicaBOLETINES EL TIEMPO Regístrate en nuestros boletines y recibe noticias en tu correo según tus intereses.

Mantente informado con lo que realmente te importa. Mantente informado con la app de EL TIEMPO. Reciba las últimas noticias coberturas historias y análisis directamente en su dispositivo. Tras polémica por traslado de pensiones, así está la reforma en la Corte: aún no se reparte ponencia y habría un empate virtualCorte Suprema respaldó 'no' de la Fiscalía a la suspensión de las órdenes de captura de cabecillas del ‘Clan del Golfo





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Corte Suprema Petro Reforma Agraria Comentarios Al Proyecto En Congreso Debate De La Jurisdicción Agraria En El Congreso Presidente De La República Alturas Cortes Traslado De Pensiones Suspensión De Las Órdenes De Captura 'Clan Del Golfo'

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Corte Suprema contraría decisió de Fiscalía en proceso de paz, respalda decisión ProcuraduríaLa Corte Suprema en unidad de criterio con la Fiscalía General no infundió suspensión de órdenes de captura a miembros del Clan del Golfo muy solicitado por la Consejería de Paz en el marco del proceso de paz con esa organización criminal. La resolución 142 de la Fiscal General de la Nación se comparte, mostrando preocupación por los cese de garantías en la implementación de Zonas de Ubicación Temporal. La Corte Suprema destaca la importancia del respeto de los compromisos internacionales del Estado colombiano en materia de cooperación judicial.

Read more »

Petro criticó a la Corte Suprema por fallo sobre los baldíos en el país'Prohíbe a la Agencia Nacional de Tierras hacer el saneamiento y trasladarlo a propiedad campesina, indígena o afrodescendiente', indicó.

Read more »

Petro llama a la movilización tras 'golpe' de la Corte Suprema a la Reforma AgrariaPara el presidente trasladar la resolución de conflictos sobre baldíos al poder judicial perpetúa el despojo histórico sufrido por comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.

Read more »

Petro admite incumplimiento con el pueblo U’wa y arremete contra la Corte SupremaLa CIDH responsabilizó al Estado colombiano por vulnerar derechos territoriales, culturales y ambientales de esta comunidad indígena.

Read more »