Andeg alerta que la Ley de Rescate podría elevar un 6% las tarifas residenciales y un 9% industriales. Fenalcarbón advierte sobre la competitividad del sector carbonífero si el Congreso aprueba el impuesto al carbono.

La Asociación Nacional de Empresas Generadoras ( Andeg) y la Federación Colombiana del Carbón ( Fenalcarbón) han emitido una advertencia conjunta sobre las posibles consecuencias económicas de la aprobación del capítulo relativo al impuesto al carbono dentro de la Ley de Rescate Económico. Si el Congreso de la República mantiene los artículos 53, 54 y 55 del Proyecto de Ley 477 de 2026 sin modificaciones, se proyecta que la factura energética para los hogares colombianos aumente entre un 5% y un 6%, mientras que para el sector industrial la subida podría situarse entre el 8% y el 9%. Esta proyección, realizada por los principales gremios del sector, señala un impacto significativo en los costos de producción y en el consumo final de electricidad.

Propuesta de impuestos del Gobierno de Abelardo de La Espriella

El texto legislativo, presentado por el Gobierno de Abelardo de La Espriella el pasado 29 de octubre, introduce dos cambios estructurales fundamentales en la política tributaria ambiental. El primero de estos cambios establece un incremento escalonado de la tarifa entre los años 2027 y 2029, elevando el gravamen general a 1,59 UVT por tonelada de CO2 equivalente, lo que equivale aproximadamente a $83.000 si se utiliza la Unidad de Valor Tributario (UVT) proyectada para 2026. Esta nueva escala implicaría un incremento adicional específico sobre el carbón, diferenciándolo del resto de los combustibles fósiles en la aplicación del impuesto.

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El segundo mecanismo propuesto recorta significativamente los incentivos actuales para la descarbonización; en lugar de exentar el 50% del impuesto, las empresas certificadas como carbono neutro solo podrían dejar de pagar el 25% de la carga tributaria. Esta reducción de beneficios fiscales representa un cambio drástico en el enfoque de política ambiental, eliminando parte de la compensación económica que las industrias utilizaban para financiar su transición energética. Las comisiones económicas conjuntas del Congreso tienen programado su primer debate sobre estas modificaciones entre el 1 y el 2 de diciembre, fecha límite antes de la cual los gremios buscan presentar sus análisis técnicos.

Análisis técnico de Andeg sobre el impacto en tarifas

Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, explica que el carbón actúa como el referente de precio de oferta tanto en los contratos a largo plazo como en la bolsa de energía, por lo que cualquier aumento en su costo se transmite sistemáticamente a todo el sistema eléctrico nacional. Bajo esta lógica de mercado, se estima que el costo de producir electricidad en plantas térmicas que utilizan carbón y combustibles líquidos subiría entre un 1,5% y un 8%. Para el usuario residencial regulado, esto se traduce en un incremento del 5% al 6% en el costo unitario del kilovatio hora, lo que representa más de $51 adicionales por cada kilovatio hora facturado bajo la tarifa plena propuesta.

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El impacto es aún más pronounced en el sector industrial, donde el alto volumen de consumo genera un aumento de entre el 8% y el 9% en la factura energética. Además, existe un efecto indirecto negativo derivado del gravamen adicional sobre la gasolina y el diésel, lo que encarece el transporte de los combustibles que llegan a las centrales térmicas. Andeg calcula que estos ajustes generarían un efecto neto negativo de $3,8 billones sobre la competitividad del sector eléctrico hasta 2029, una cifra muy superior al recaudo estimado de $1,2 billones que el Estado pretende obtener con estas medidas.

Preocupaciones de Fenalcarbón sobre la competitividad

Fenalcarbón alerta que las tarifas propuestas, combinadas con la UVT de 2026, podrían hacer que el impuesto alcance los $119.000 por tonelada de carbón en 2027, superando los $212.000 en 2029. Carlos Cante, presidente ejecutivo del gremio, aclara que este costo no recae directamente sobre la extracción minera, sino sobre el consumo del mineral por parte de las plantas térmicas y las industrias que requieren calor para sus procesos. Colombia consume cerca de 10 millones de toneladas de carbón anualmente, un volumen que sustenta no solo el sistema eléctrico sino también a cementeras, ladrilleras, ingenios azucareros y siderúrgicas.

La preocupación central de Fenalcarbón radica en que estas industrias verían obligadas a transferir los sobrecostos a los precios de sus productos, lo que reduciría drásticamente la competitividad de la producción nacional frente a importaciones. Cante destaca que países como China no aplican impuestos ambientales equivalentes, lo que pondría a las empresas colombianas en una desventaja comercial significativa. Además, se destaca la relevancia estratégica del carbón como respaldo durante sequías, ya que las plantas térmicas aumentan su generación cuando los embalses bajan, asegurando la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional.

Dilema fiscal y riesgos operativos para el sector

El análisis económico presentado por los gremios evidencia una brecha significativa entre el recaudo tributario esperado y los costos económicos que asumirían el sector eléctrico y los usuarios finales. Si bien el gobierno estima recaudar $1,2 billones, la competencia del sector podría erosionarse en $3,8 billones hasta 2029, una cifra comparable a lo recaudado por el impuesto al carbono en sus nueve años de vigencia anteriores, según datos de Asocarbono. Esta dinámica implica que gran parte del costo regresaría al propio Estado, que tendría que gastar más en subsidios para los estratos bajos debido al aumento en las tarifas.

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El momento de la implementación coincide con desafíos operativos graves para el sector, incluyendo problemas de liquidez y retrasos en la expansión de la infraestructura energética. Un impuesto más alto eleva los costos variables de las térmicas, lo que se refleja en ofertas de precio más altas en la bolsa de energía. Esta situación podría agravar la disponibilidad de combustibles y la estabilidad del suministro eléctrico en un contexto donde el sistema ya enfrenta incertidumbre. Los gremios instan al Congreso a reconsiderar el impacto macroeconómico antes de avanzar en la votación de los artículos 53, 54 y 55 del Proyecto de Ley 477 de 2026.