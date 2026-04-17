Facturar: Entre lo Contable y la Resiliencia Productiva, y Advertencias Políticas

El texto analiza la dualidad del concepto 'facturar', desde su significado contable hasta su acepción figurada de resiliencia productiva. Critica la incomprensión de quienes dependen de salarios fijos y aborda declaraciones políticas polémicas y su implicación en el contexto colombiano, destacando la importancia de la participación ciudadana en las elecciones.

Al abordar el término facturar, podemos interpretarlo de dos maneras: la literal, refiriéndose al documento contable que registra una venta o prestación de servicio, o la figurada, que describe la resiliencia de quienes, en lugar de sucumbir al dolor, transforman el duelo emocional en acción productiva. Esta noción es ajena para aquellos que nunca han experimentado la responsabilidad de producir algo propio, ya que su sustento proviene de un salario mensual fijo.

Esto es particularmente cierto para quienes dependen del Estado, especialmente si llegaron a él a través de elección popular, aunque siempre existen excepciones que impiden generalizaciones absolutas. En esencia, quienes verdaderamente facturan son los emprendedores, aquellos que crean su propio empleo. Los trabajadores dependientes, en cambio, no facturan para sí mismos, sino para el emprendedor que les proporciona su sustento. Esta desconexión explica por qué algunas personas son incapaces de comprender el concepto y, de forma lamentable, llegan a creer que las mujeres solo utilizan su sexualidad para facturar. Curiosamente, quienes sí lo hacen de esa manera, y por razones comprensibles, no facturan en el sentido literal, sino que cobran por adelantado. Siguiendo en la misma línea de declaraciones inusuales, el mismo personaje amenazó con sancionar a alcaldes y gobernadores que no despejaran los bloqueos surgidos a raíz de las protestas legítimas contra los avalúos catastrales. Esta advertencia seguramente provocó hilaridad entre los funcionarios aludidos, pues incluso un estudiante de derecho de primer año sabe que la autoridad para sancionar y destituir a funcionarios electos popularmente recae en el Procurador General de la Nación. Por lo tanto, esta declaración se asemeja más a una bravuconada sin fundamento legal, incapaz de ejercer presión moral sobre los afectados, quienes son plenamente conscientes de que tal potestad no reside en el presidente, al menos en el contexto colombiano. El dicho popular que afirma que quien mucho habla, mucho yerra, parece aplicarse a la perfección al señor Petro, cuyas intervenciones, a menudo excesivas y de carácter populista, lo sumergen constantemente en controversias. Afortunadamente, se vislumbra un fin a esta tormenta. Es imperativo que en Colombia comprendamos que no merecemos continuar por el mismo camino. Si la ciudadanía no se moviliza masivamente para votar, nos enfrentaremos a una elección donde la integridad del conteo de votos podría ser comprometida. Además, es previsible que el Estado destine recursos significativos del presupuesto nacional, tal como ha ocurrido en el pasado, para favorecer a su candidato, quien, sin duda, cuenta con el respaldo de las FARC. Estas intervendrán activamente en sus zonas de influencia para asegurar la continuidad del modelo de paz total y el socialismo del siglo XXI. La distinción entre facturar en el ámbito contable y facturar en el sentido figurado de resiliencia productiva es fundamental para comprender las diferentes realidades económicas y de vida. Aquellos que dependen exclusivamente de un salario fijo, sin la experiencia de generar ingresos por cuenta propia, a menudo carecen de la perspectiva necesaria para apreciar el valor y el esfuerzo que implica la creación de riqueza y empleo. Esta brecha de entendimiento puede llevar a juicios superficiales y erróneos, como la descalificación del rol de la mujer basándose en estereotipos sexistas. La habilidad para transformar la adversidad en oportunidades, la famosa capacidad de facturar en el sentido figurado, es una cualidad que se cultiva a través de la experiencia emprendedora y la asunción de riesgos. Es un reflejo de una mentalidad proactiva y creativa, fundamental para el progreso individual y colectivo. La falta de empatía hacia quienes enfrentan dificultades y luchan por salir adelante, unida a un discurso que minimiza la complejidad de la situación socioeconómica, solo agrava los problemas y dificulta la construcción de un futuro más equitativo. La necesidad de un compromiso cívico activo, especialmente en épocas electorales, se vuelve crucial para salvaguardar los principios democráticos y evitar que se consoliden modelos que puedan comprometer el futuro del país





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