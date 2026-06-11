Facultad de Derecho de la Universidad Libre celebra 70 años de historia y formación jurídica

La Facultad de Derecho de la Universidad Libre celebró sus 70 años de historia y formación jurídica durante una ceremonia en la que participaron directivos nacionales y seccionales, docentes, estudiantes, egresados, miembros de la comunidad Unilibrista y representantes del sector externo. La presidenta nacional de la Universidad Libre, María Elizabeth García González, destacó la importancia histórica de la facultad y su aporte al desarrollo jurídico y social del país a través de la formación de miles de abogados, líderes y servidores públicos comprometidos con los principios éticos, el pensamiento crítico y la defensa de los derechos fundamentales.

La Facultad de Derecho de la Universidad Libre celebró sus 70 años de historia y formación jurídica durante una ceremonia en la que participaron directivos nacionales y seccionales, docentes, estudiantes, egresados, miembros de la comunidad Unilibrista y representantes del sector externo.

La presidenta nacional de la Universidad Libre, María Elizabeth García González, destacó la importancia histórica de la facultad y su aporte al desarrollo jurídico y social del país a través de la formación de miles de abogados, líderes y servidores públicos comprometidos con los principios éticos, el pensamiento crítico y la defensa de los derechos fundamentales





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