Fadir Delgado: La Poeta Caribeña que Rompe Barreras y Conquista el Premio Nacional de Poesía

La escritora Fadir Delgado se convierte en la primera mujer poeta del Caribe colombiano en ganar el Premio Nacional de Poesía, un reconocimiento a su trayectoria y a su innovadora exploración de temas como la maternidad y la identidad.

Fadir Delgado , nacida en Barranquilla en 1983, ha alcanzado un hito histórico al convertirse en la primera mujer poeta del Caribe colombiano en ser galardonada con el prestigioso Premio Nacional de Poesía del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

Este reconocimiento consolida su posición como una voz literaria fundamental en el panorama nacional y regional. Además de este importante premio, Delgado ha sido seleccionada como la escritora destacada en el programa Leer en Caribe 2026, una iniciativa que impulsará su obra a lo largo de un año y fomentará la lectura en la región.

Su trayectoria está marcada por una dedicación constante a la creación literaria y una profunda exploración de temas como la identidad, la memoria, el cuerpo y la maternidad. Delgado coordina la Fundación Artística Casa de Hierro, un espacio dedicado a la promoción del arte y la cultura en Barranquilla.

Su palmarés incluye el Premio Tiflos de Poesía (2020) y el Premio Nacional de Poesía (2023), además de otros reconocimientos como el Premio de Poesía del Portafolio de Estímulos de Barranquilla (2017) y el Premio Distrital de Cuento de Barranquilla (2018). También ha sido beneficiaria de la Beca de Circulación Internacional para Creadores (2019) del Ministerio de las Culturas, lo que le ha permitido difundir su obra a nivel internacional.

La vocación literaria de Fadir Delgado se remonta a su infancia, marcada por una dificultad en el habla que la llevó a encontrar en la escritura un medio para expresarse y superar sus limitaciones. Desde temprana edad, experimentó una fascinación por las palabras, a las que se enfrentó como un desafío y una meta.

Su abuela ciega, a través de la lectura compartida y la descripción detallada del mundo que la rodeaba, jugó un papel fundamental en el desarrollo de su sensibilidad y su capacidad para crear historias. Delgado recuerda cómo su abuela la animaba a inventar relatos incluso antes de que supiera leer, y cómo le pedía que le describiera minuciosamente las procesiones y otros eventos sociales.

Esta experiencia le enseñó a ver la realidad desde una perspectiva diferente y a encontrar belleza en la oscuridad. A lo largo de su vida, Delgado ha cultivado una serie de obsesiones, epifanías y rebeldías que han alimentado su creación literaria. Cuestionó los nombres de las cosas, desconfió de sus significados y se despidió de los objetos como si presintiera su espíritu sensible. Su obra se caracteriza por una profunda reflexión sobre el lenguaje, la identidad y la condición humana.

El poemario que le valió el Premio Nacional de Poesía explora la compleja relación entre la maternidad y otros estados emocionales y físicos que a menudo se ignoran o se minimizan durante el embarazo. Delgado desafía las convenciones sociales que silencian el dolor y la vulnerabilidad de las mujeres embarazadas, y reivindica la importancia de reconocer y validar sus experiencias.

Su obra se adentra en la tensión entre el cuerpo que da vida y el otro ser que crece en su interior, y aborda temas como el sufrimiento, la lucha y la transformación. La elección de Delgado como escritora de Leer el Caribe 2026 representa un reconocimiento a su trayectoria y una oportunidad para difundir su obra entre un público más amplio.

La autora expresa su emoción y gratitud por este nombramiento, y destaca la importancia de este programa para promover la lectura y la cultura en la región caribeña. Delgado considera que este premio es un impulso para su carrera y una confirmación de que la puerta está abierta para la calidad poética de las mujeres escritoras del Caribe colombiano. Su historia es un ejemplo de perseverancia, talento y compromiso con la literatura





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