Fajardo: Coherencia y Credibilidad Frente a la Demagogia

Análisis de la candidatura de Sergio Fajardo y Edna Bonilla, destacando su enfoque en la coherencia, la experiencia y la gestión pública transparente, en contraste con las promesas simplistas y el populismo presentes en la contienda electoral actual. Se examina la importancia de la idoneidad y la preparación para gobernar en un contexto marcado por la desconfianza en la política.

En la actual contienda electoral, observamos candidatos que, a pesar de demostrar una notable incomprensión del funcionamiento estatal, se atreven a prometer soluciones mágicas para los problemas nacionales. Para desviar la atención, exageran o incluso inventan conflictos, simplifican cuestiones complejas, pero evitan ofrecer explicaciones claras. Sorprendentemente, logran convencer a un sector del electorado.

Esto se debe a que, en el ámbito político, a menudo triunfa quien manipula las crisis para vender soluciones ilusorias a problemas estructurales, en lugar de quien posee la capacidad de resolverlos de manera efectiva. Aquí radica el engaño fundamental. (Puede interesarle: El pecado capital como capital político). La promesa de cambios drásticos e instantáneos no solo es una actitud irresponsable, sino que, en el fondo, revela una profunda ineptitud. O, peor aún, se trata de una estrategia deliberada para seducir a los votantes. La realidad, como es habitual, finalmente emerge, y con ella las excusas: la supuesta falta de apoyo para gobernar, la corrupción del sistema, conspiraciones oscuras. Sin embargo, la verdadera razón subyacente es la falta de conocimiento y capacidad. Gobernar no se reduce a la retórica; es una tarea de ejecución que implica conocer los límites, gestionar los plazos, administrar los recursos, seguir los procedimientos establecidos y, sobre todo, respetar las instituciones. Exige una comprensión profunda del funcionamiento de la compleja maquinaria que es el Estado.\En este contexto, saturado de discursos efectistas, la candidatura de Sergio Fajardo y Edna Bonilla destaca por su enfoque pragmático y su rechazo a las soluciones simplistas. No se alinean con la lógica del espectáculo político; no ofrecen milagros ni atajos. Tampoco recurren a la polarización ni a la creación de enemigos para consolidar apoyos. Su objetivo no es dividir ni restar, sino sumar y multiplicar. Fajardo, con su formación matemática, aborda la política desde una perspectiva diferente, alejada de los cálculos oportunistas. Como alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia, Fajardo demostró un respeto ejemplar por lo público, una cualidad escasa en la política colombiana. No convirtió el gobierno en un botín ni en una fuente de beneficio personal o para sus aliados. La misma integridad se observa en la gestión de su compañera de fórmula, Edna Bonilla, quien administró el presupuesto educativo más grande en la historia de Bogotá con una transparencia y eficiencia notables. En un país acostumbrado a la repartición burocrática, esta forma de gestionar lo público puede parecer una anomalía o incluso una enfermedad.\Fajardo se posiciona en el centro del espectro político sin ambigüedades. Esta postura no es una estrategia electoral oportunista, sino el reflejo de una trayectoria consistente. Ha mantenido la distancia de los extremos, a pesar de las presiones y las conveniencias políticas. No necesita reinventarse en campaña porque, a diferencia de muchos, no ha cambiado sus principios ni su discurso. Es un ejemplo raro de coherencia en tiempos en que la mayoría de los candidatos modifican sus posturas al ritmo de las encuestas. Aunque la coherencia no siempre genera aplausos inmediatos, sí construye credibilidad, que es, o debería ser, la base de cualquier gobierno sólido. Se argumenta que Fajardo no es “viable”, pero la viabilidad rara vez se define con criterios claros. Si se basa en la capacidad de emocionar y decir lo que la gente quiere oír, es lógico que no lo sea. Sin embargo, si se evalúa por idoneidad, experiencia, independencia y sensatez en el ejercicio del poder, el problema no reside en el candidato, sino en los criterios o intereses que guían la evaluación. Después del posible desorden que dejará la administración actual, lo que se necesita es un liderazgo sereno, pero firme; decidido, pero no autoritario; serio, pero no sectario. Los errores y excesos de un extremo no se corrigen votando por el extremo contrario. No necesitamos otro populista, ni de izquierda ni de derecha. Tampoco un revanchista ni un redentor con ínfulas de profeta. Lo que está en juego es la calidad del presidente que necesita el país para los próximos cuatro años, una decisión que debe basarse en la preparación y la capacidad de gobernar, no en quién lidera las encuestas. Esta no es una tarea para influencers, demagogos o estadistas improvisados. Hablar es fácil; gobernar, no. Fajardo ha demostrado su capacidad para gobernar





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