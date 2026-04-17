Fajardo Propone Blindar la Constitución de 1991 con Referendo Ciudadano hasta 2034

Sergio Fajardo anuncia un referendo ciudadano para impedir asambleas constituyentes que modifiquen la Constitución de 1991 hasta 2034. El candidato critica al gobierno actual y propone pilotos de fracking y un mínimo vital de energía para la Costa Caribe.

Durante un debate sobre temas energéticos en Cartagena, el aspirante a la presidencia Sergio Fajardo presentó una iniciativa legislativa de gran trascendencia: un referendo ciudadano destinado a impedir cualquier modificación de la Constitución de 1991 a través de una asamblea constituyente durante la próxima década. Esta propuesta se presenta como una respuesta directa a lo que Fajardo percibe como una amenaza por parte del gobierno actual y sus aliados.

El propósito de la iniciativa de Fajardo es añadir un artículo a la Constitución que asegure su inmutabilidad, buscando un blindaje institucional hasta el año 2034, abarcando así dos periodos presidenciales. Fajardo subrayó que la Constitución de 1991 es un símbolo de unidad nacional que debe ser salvaguardado ante las presentes tensiones, a pesar de que la carta magna contempla sus propios mecanismos de reforma. En su opinión, el clima actual no es propicio para una reforma estructural de fondo. El candidato fundamentó su propuesta en el diagnóstico de que el país se encuentra inmerso en un periodo de confrontación peligrosa, agravada por las posturas del presidente Gustavo Petro y sus detractores. Fajardo calificó al mandatario de despreciar y violar recurrentemente la Constitución y la separación de poderes, actuando de manera arbitraria con aquello que no le agrada. Advirtió que la convocatoria de una asamblea constituyente en el contexto actual sería catastrófica, calificando dicho escenario como el peor momento posible para tal empresa, ya que anticipa confrontación y destrucción. Adicionalmente, mencionó que existen sectores vinculados al candidato Iván Cepeda que ya estarían recolectando firmas para una constituyente, lo que calificó como un salto al vacío. Fajardo reconoció que la consecución de este blindaje no será un proceso sencillo. Para llevarlo a cabo, se requerirá la recolección de aproximadamente tres millones de firmas, la aprobación en el Congreso de la República y el aval de la Corte Constitucional antes de someterse a la votación popular. A pesar de los desafíos y de ocupar actualmente el cuarto lugar en las encuestas, el candidato expresó su firme determinación: inscribiremos la propuesta, iniciaremos la recolección de firmas y es crucial que todos los colombianos comprendan la crítica situación que enfrentamos. Más allá de la reforma constitucional, Fajardo expuso su visión sobre el desarrollo energético. Contrario a posturas previas, ahora avala la realización de proyectos piloto de fracking, supeditados a la evidencia científica, declarando que si el conocimiento científico permite determinar que es factible, se deben llevar a cabo. Asimismo, planteó la necesidad de establecer un mínimo vital de energía para los habitantes de la Costa Caribe, reconociendo que algunos podrían considerarlo un incentivo perverso. La propuesta busca proteger la Constitución de 1991 de posibles modificaciones a través de asambleas constituyentes, un mecanismo que Fajardo considera inapropiado en el actual clima de polarización política en Colombia. La iniciativa se enmarca en un contexto de debate sobre el futuro energético y la estabilidad institucional del país, y busca generar un amplio consenso ciudadano para preservar los pilares de la Carta Magna. Fajardo argumenta que el gobierno actual ha mostrado una tendencia a desconocer las normas constitucionales y la separación de poderes, lo que genera preocupación sobre el destino de las instituciones. Por ello, considera que un referendo es la herramienta más democrática para blindar la Constitución y evitar un 'salto al vacío' que podría tener consecuencias irreversibles para la democracia colombiana. La recolección de firmas será el primer gran reto para Fajardo y su equipo, quienes deberán movilizar a la ciudadanía para alcanzar las tres millones de adhesiones necesarias para activar el mecanismo de referendo. Posteriormente, la propuesta deberá surtir los trámites legislativos y constitucionales, un camino lleno de obstáculos pero que, según Fajardo, es indispensable para garantizar la estabilidad del país en los próximos años. En el ámbito energético, la propuesta de Fajardo sobre el fracking condicionado a la evidencia científica marca un giro respecto a debates anteriores, buscando un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección ambiental. La creación de un mínimo vital de energía para la Costa Caribe también responde a una necesidad social apremiante en una región históricamente afectada por deficiencias en el suministro. En resumen, la iniciativa de Fajardo aborda de manera integral temas de gran relevancia para el futuro de Colombia, combinando la protección constitucional con propuestas concretas para el desarrollo energético y social





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