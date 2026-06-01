Fajardo reconoce derrota y pone su millón de votos en la balanza para la segunda vuelta en Colombia

Sergio Fajardo acepta los resultados de la primera vuelta y considera que su millón de votos será crucial en la segunda vuelta entre Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda, el 21 de junio.

El candidato de centro aceptó los resultados y reconoció el triunfo de De la Espriella, que obtuvo 10.3 millones de votos y que disputará la Presidencia el próximo 21 de junio con el senador Cepeda que logró más de 9,6 millones.

Reconoce que el camino es estrecho, pero no se rendirá porque está convencido de que Colombia no avanzará con más rabia y confrontación. El candidato presidencial Sergio Fajardo aseguró este domingo que el millón de votos que obtuvo en la primera vuelta es "importante" para definir la contienda entre el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella y el senador izquierdista Iván Cepeda en la segunda vuelta en Colombia, que se votará el próximo 21 de junio.

Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda irán a una segunda vuelta el próximo 21 de junio por la Presidencia de Colombia.

"Este millón de votos es importante para definir la suerte de nuestro país. Y la voz de nosotros se va a escuchar porque es el futuro de Colombia que está en nuestras manos y vamos a hacer que Colombia piense sobre lo que hemos hecho", dijo Fajardo en Bogotá tras conocer los resultados de la jornada. Elecciones presidenciales 2026: estos son los municipios del Atlántico donde ganó Abelardo De la Espriella.

Fajardo, quien obtuvo este domingo 1.006.870 votos - equivalentes al 4,25 % del total de sufragios - había anunciado recientemente que esta sería su última elección como candidato a la Presidencia, sellando así el fin de su carrera política, tras no pasar a segunda vuelta, tal como ocurrió en las elecciones de 2018 y 2022.

"En 21 días vamos a cambiar la historia de Colombia": Abelardo De la Espriella tras pasar a segunda vuelta presidencial. El docente y matemático, de 69 años, tiene una trayectoria política de más de dos décadas marcada por la defensa de una propuesta de centro, "alejada de los extremos" ideológicos y enfocada en la educación y la lucha contra la corrupción.

En 2010 dio el salto a la política nacional como compañero de fórmula de Antanas Mockus en la denominada 'ola verde', un movimiento ciudadano que movilizó especialmente a jóvenes y sectores urbanos y que alcanzó más de 3,5 millones de votos en la primera vuelta presidencial de ese año. La campaña de Fajardo ha sido un intento por consolidar una opción moderada en un escenario político polarizado.

A pesar de los resultados, el candidato insiste en que su millón de votos representa una base de apoyo significativa que puede inclinar la balanza en la segunda vuelta. Mientras tanto, el país se prepara para una contienda entre De la Espriella, un abogado de derecha radical, y Cepeda, un senador de izquierda, en unas elecciones que definirán el rumbo político de Colombia. La abstención, que superó el 45%, refleja el desencanto de amplios sectores con la clase política tradicional.

Expertos analizan que el voto de Fajardo podría ser decisivo, ya que sus seguidores, en su mayoría de centro, podrían inclinarse por Cepeda si perciben que la agenda de De la Espriella es demasiado extrema. No obstante, Fajardo no ha dado un respaldo explícito a ninguno de los dos finalistas, señalando que evaluará las propuestas de ambos antes de tomar una decisión.

Colombia se encuentra en una encrucijada histórica, con temas como la crisis económica, la inseguridad y los acuerdos de paz en el centro del debate electoral





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