Falcao García pide mentalidad ganadora a Colombia en el Mundial: 'Enfocarse en el siguiente partido'

Radamel Falcao García, ahora comentarista de ESPN, ofreció una reflexión ambiciosa sobre el camino de la Selección Colombia en el próximo Mundial. Frente a un panel de exjugadores, el máximo goleador de la Tricolor destacó que la clave no es fijar una meta lejana, sino concentrarse en cada compromiso,_recordó el éxito de Brasil 2014 y aseguró que la generación actual tiene condiciones para aspirar a más que los cuartos de final, siempre que mantenga la mentalidad correcta. 'No debemos pensar desde el inicio en cuartos o semifinales', afirmó.

El ahora comentarista de ESPN entregó su visión sobre el camino que debe recorrer la Selección Colombia en el Mundial. En el espacio conducido por Sergio Agüero, compartió conversación con figuras como Carlos Tévez, Óscar Ruggeri, Marcelo Gallardo y Sebastián Vignolo.

Durante el debate, surgió la pregunta sobre hasta dónde debería llegar Colombia en el torneo. Mientras algunos consideraban que superar la fase de grupos ya sería un resultado aceptable, el histórico goleador colombiano mostró una postura mucho más ambiciosa. Para Falcao, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo no debe arrancar la competencia pensando en una ronda específica o en una meta determinada.

Por el contrario, sostiene que la clave está en enfocarse únicamente en el siguiente compromiso y construir el camino paso a paso. Falcao señaló que cuando un equipo se concentra en el presente y no se obsesiona con una instancia final, aumenta sus posibilidades de competir al máximo nivel y llegar lejos en el campeonato.

La reflexión del delantero toma como referencia lo conseguido por Colombia en Brasil 2014, cuando la selección alcanzó por primera vez en su historia los cuartos de final de una Copa del Mundo y estuvo muy cerca de meterse entre los cuatro mejores del planeta. Aunque evitó fijar una obligación para el grupo, Falcao sí dejó claro que ve condiciones para que esta generación aspire a algo grande.

El exdelantero de River Plate, Atlético de Madrid y Porto considera que la mentalidad será un factor determinante para intentar romper la barrera histórica de los cuartos de final. Con una base consolidada, figuras experimentadas y un proyecto que ha mostrado solidez bajo el mando de Lorenzo, la ilusión de alcanzar unas semifinales mundialistas vuelve a instalarse entre los aficionados colombianos.

La Selección Colombia iniciará su participación en el Mundial este miércoles 17 de junio frente a Uzbekistán, en un encuentro programado para las 9:00 p.m. (hora colombiana). La Tricolor integra el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo, una zona en la que buscará asegurar uno de los puestos de clasificación y, de ser posible, terminar en la primera posición para evitar cruces más complejos en las rondas eliminatorias





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