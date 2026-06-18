Falcao olvida cumpleaños de su esposa durante transmisión del Mundial 2026 y lo recuerda en vivo

El exdelantero colombiano Radamel Falcao García, en su debut como comentarista de ESPN durante el partido de Colombia vs Uzbekistán en el Mundial 2026, interrumpió la transmisión para felicitar a su esposa Lorelei Tarón por su cumpleaños, confesando que lo había olvidado por los nervios del partido. La anécdota, rodeada de bromas de sus compañeros, ocurrió en el segundo tiempo del encuentro que Colombia ganó 3-1 en el estadio Azteca. La noticia destaca la humana del futbolista en medio de un evento histórico para la selección.

Radamel Falcao García debutó como comentarista deportivo para ESPN durante el partido de Colombia contra Uzbekistán en el Mundial 2026 , celebrado en el estadio Azteca de Ciudad de México.

Durante la transmisión en vivo, en el segundo tiempo, Falcao interrumpió brevemente la narración para enviar un emotivo mensaje de cumpleaños a su esposa, Lorelei Tarón, confesando que había olvidado la fecha debido a los nervios y la concentración en el partido. Sus compañeros de cabina bromeaban sobre el retraso de 58 minutos en recordarlo, a lo que él explicó que la tensión de su debut profesional le hizo pasar por alto el detalle.

El partido terminó con una histórica victoria de Colombia por 3-1. La relación entre Falcao y Tarón comenzó en 2006 en Argentina, se casaron en 2007 y actualmente tienen cinco hijos, siendo una de las parejas más estables y reconocidas en el mundo del fútbol. La noticia también incluye referencias a otros momentos emotivos del debut colombiano, como el abrazo entre Andrea Guerrero y David Ospina, y la oración de un hincha por Luis Díaz.

Sin embargo, el foco principal permanece en la anécdota personal de Falcao durante la transmisión. El texto original contenía repeticiones y elementos promocionales que han sido omitidos para concentrarse en el contenido informativo sustancial. La historia destaca la humanidad de una figura pública en un momento de alta presión, mezclando lo profesional con lo personal, y resalta la cobertura mediática del evento deportivo que captó detalles humanos adicionales.

La narrativa se desarrolla en un contexto de celebración nacional por el triunfo, pero también muestra la vulnerabilidad de Falcao en su nueva faceta como comentarista, recordando que incluso los deportistas de élite pueden olvidar fechas importantes bajo el estrés del trabajo. Esto refleja cómo los medios de comunicación a veces capturan momentos no planeados que conectan con la audiencia de manera más auténtica





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