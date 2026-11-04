Falla de radar en El Dorado paraliza vuelos y causa retrasos masivos el 4 de noviembre

Una falla crítica en el radar del Aeropuerto Internacional El Dorado desató parálisis aérea y saturación en el terminal el 4 de noviembre, afectando también a Medellín y Bucaramanga.

Una falla técnica de gran magnitud en el sistema de radar del Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá detuvo completamente las operaciones aéreas el miércoles 4 de noviembre. Este incidente crítico provocó una parálisis inmediata en los itinerarios nacionales, desatando una cadena de retrasos masivos que afectó a miles de viajeros en el principal hub aeroportuario de Colombia.

La contingencia comenzó a las 12:40 de la tarde, momento en el cual la torre de control perdió por completo la visualización de las aeronaves en sus pantallas. Esta falla informática impactó directamente las herramientas de monitoreo fundamentales que los controladores de tráfico aéreo utilizan para coordinar los movimientos de las naves en tiempo real, dejando las interfaces gráficas totalmente inoperantes.

Also read Dorado Mañana, resultado del último sorteo de hoy miércoles 4 de noviembre de 2026

Parálisis operativa y ceguera de control

Los controladores aéreos se encontraron en una situación de emergencia donde, según declaró una fuente consultada por Caracol Radio, quedaron literalmente ciegos ante la ausencia de datos visuales en el sistema principal. Afortunadamente, las comunicaciones de voz entre la torre y las tripulaciones permanecieron estables, lo que permitió mantener un nivel mínimo de coordinación verbal mientras se intentaba restablecer la visión digital.

La gravedad de la situación obligó a suspender temporalmente todos los despegues desde las pistas de la capital colombiana. Esta medida drástica se mantuvo durante más de una hora y media, tiempo suficiente para generar una acumulación significativa de aviones en tierra y una incertidumbre creciente entre los pasajeros en las terminales.

Advertisement

Saturación del terminal y escasez de espacio

La interrupción prolongada de los vuelos provocó una saturación crítica en las plataformas del Aeropuerto Internacional El Dorado. La suspensión de las salidas generó una escasez severa de posiciones de parqueo disponibles para las aeronaves que permanecían en tierra o que intentaban aterrizar bajo las nuevas restricciones. Este cuello de botella físico complicó aún más la gestión logística del espacio aéreo y terrestre en el complejo aeroportuario.

Los reportes ciudadanos registrados en redes sociales evidenciaron una alta nivel de inconformidad debido a las demoras prolongadas en los procesos de abordaje. Los viajeros documentaron en diversas plataformas digitales las repercusiones directas que la falla técnica tuvo sobre sus planes de viaje, señalando la falta de información clara y la espera extensa en las áreas de espera.

Repercusiones regionales en otras ciudades

El impacto de esta falla crítica no se limitó exclusivamente a Bogotá, sino que se extendió geográficamente hacia otras principales ciudades del país. Los medios de comunicación y los observadores locales reportaron que las operaciones aéreas en Medellín y Bucaramanga también sufrieron consecuencias directas derivadas de la parálisis en el hub principal.

La interconexión de la red aérea nacional hizo que la falta de visualización en El Dorado provocara un efecto dominó, alterando la disponibilidad de slots y la coordinación de rutas que conectan estas importantes urbes. Estos incidentes destacan la vulnerabilidad de la infraestructura tecnológica en la aviación comercial y la interdependencia operativa entre los aeropuertos regionales y la capital.