Falla eléctrica en el Aeropuerto José María Córdova suspende control migratorio

Un fallo técnico en Rionegro afectó la iluminación y suspendió el control migratorio del 12:30 a las 5:55 a.m. este jueves 12 de noviembre. Conozca el impacto y las medidas.

Un fallo técnico en los sistemas de protección eléctrica del Aeropuerto Internacional José María Córdova, ubicado en Rionegro, afectó la infraestructura de la terminal la madrugada del jueves 12 de noviembre. Este incidente provocó la suspensión temporal del servicio de control migratorio durante el horario nocturno y generó retrasos en las operaciones de vuelos internacionales. El evento se originó durante la ejecución de labores de mantenimiento programado en la subestación principal de energía, lo que desencadenó una falla en los circuitos de la terminal de pasajeros.

Detalles técnicos de la interrupción en Rionegro

El Aeropuerto Internacional José María Córdova confirmó que la falla se produjo específicamente en algunos circuitos eléctricos de la terminal de pasajeros, con un impacto predominante en el sistema de iluminación. Esta pérdida de visibilidad fue el motivo principal por el cual el control migratorio debió ser suspendido temporalmente, impidiendo el flujo normal de viajeros en esa zona específica del aeropuerto. La interrupción abarcó desde las 12:30 a. m. hasta las 5:55 a. m. del mismo día.

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El incidente ocurrió al inicio de las tareas de mantenimiento en la subestación de energía principal. A pesar de la falla en los circuitos básicos, la autoridad aeroportuaria aclaró que los equipos de respaldo, que incluyen las plantas de energía auxiliares, los sistemas de comunicación y los módulos de atención al pasajero, permanecieron operativos. Los técnicos del aeropuerto informaron que están trabajando de manera ininterrumpida para implementar soluciones provisionales y restablecer gradualmente todos los circuitos afectados.

Impacto en la operación de vuelos y pasajeros

Es importante destacar que, en ese momento, ya existía un cierre de pista programado debido a los trabajos de mantenimiento del mes. Por esta razón, no había vuelos activos entre las 12:30 a. m. y las 5:30 a. m. Al momento de emitir el comunicado oficial, no se reportaron cancelaciones de vuelos, aunque se confirmaron cuatro demoras en vuelos internacionales de salida. Esta situación requirió una gestión logística adicional para evitar un caos mayor en las operaciones nocturnas.

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La congestión en las zonas de espera se volvió evidente debido a la suspensión del control migratorio. Videos publicados en redes sociales mostraron largas filas de pasajeros intentando acceder a la zona de salidas internacionales en las primeras horas de la mañana. Esta acumulación de viajeros generó una saturación significativa en el área de tránsito. Como consecuencia, se recomienda a los pasajeros consultar directamente a sus aerolíneas y los canales oficiales, como la cuenta @aeropuertomde en la plataforma X, para obtener información precisa sobre sus vuelos.

Antecedentes de fallas en el sistema nacional de aviación

Este incidente se suma a una serie de problemas técnicos registrados recientemente en la infraestructura aeronáutica del país. El 4 de noviembre, otras fallas técnicas afectaron el control del tráfico aéreo en los aeropuertos de Bogotá y Medellín. Según la Aeronáutica Civil, los inconvenientes se presentaron en los sistemas de visualización, lo que provocó la pérdida temporal del control sobre los movimientos de las aeronaves. El fallo comenzó aproximadamente a las 12:40 p. m. y se extendió por más de una hora y media.

Las consecuencias de aquella falla fueron amplias y afectaron a múltiples nodos aeroportuarios. En el aeropuerto Palonegro de Bucaramanga, las operaciones se vieron restringidas por la imposibilidad de gestionar el tráfico aéreo de forma segura. En el aeropuerto El Dorado de Bogotá, se suspendieron despegues, varios vuelos modificaron sus horarios y numerosas aeronaves permanecieron en espera. En el aeropuerto de Medellín, la situación fue tan crítica que se cancelaron tres vuelos, generando incertidumbre en los viajeros.

Investigación sobre la obsolescencia tecnológica del sistema

Inicialmente, se especuló que la causa de los problemas del 4 de noviembre era una falla técnica en los radares del sistema. Sin embargo, el 10 de noviembre, durante una mesa técnica convocada por la Procuraduría, la Aerocivil aclaró que la raíz del problema estaba en el software de gestión de tránsito aéreo y no en el hardware de los radares. La entidad reconoció abiertamente que el sistema actual es obsoleto y no cuenta con las capacidades modernas necesarias para una gestión eficiente y segura.

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A pesar de la gravedad de los incidentes, la entidad afirmó que la situación no representa un riesgo para la seguridad aeronáutica. Para abordar este desafío estructural, la Aerocivil anunció que firmará un contrato de renovación y mantenimiento especializado antes de que termine el año 2026. La ejecución de este proyecto está programada para comenzar el 2 de enero de 2027, una medida que busca garantizar la estabilidad operativa de los principales aeropuertos del país a largo plazo.