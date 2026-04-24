Falla Eléctrica Masiva Deja Sin Luz a Cartagena, Incluido el Centro Histórico

Una falla en el sistema eléctrico ha provocado un apagón generalizado en Cartagena, afectando al Centro Histórico y a varios sectores de la ciudad. Afinia, filial de EPM, trabaja para restablecer el servicio.

Una extensa falla eléctrica ha sumido a gran parte de Cartagena en la oscuridad este 24 de abril, afectando significativamente tanto al Centro Histórico como a diversos barrios de la ciudad.

La interrupción del suministro eléctrico comenzó a registrarse en horas de la mañana, generando inconvenientes en hogares, comercios e instituciones públicas. Afinia, la empresa encargada de la distribución de energía en la región y filial del Grupo EPM, ha confirmado la existencia de un evento de considerable magnitud en el sistema eléctrico, específicamente a nivel de 220 kilovoltios (kV). Este incidente desencadenó una reacción en cadena, provocando la desconexión progresiva de múltiples subestaciones que alimentan la ciudad de Cartagena.

La situación ha generado preocupación entre los habitantes, quienes se enfrentan a la falta de energía en un día caluroso, complicando las actividades cotidianas y afectando el funcionamiento de servicios esenciales. Según la información proporcionada por Afinia, las subestaciones de Manzanillo, Bayunca y Villa Estrella se mantienen operativas, lo que permite mantener un suministro limitado en algunas zonas de la ciudad.

Sin embargo, la gran mayoría de los sectores continúan sin energía, y la empresa no ha especificado un horario preciso para la completa restauración del servicio. Afinia ha enfatizado que este tipo de fallas complejas pueden estar vinculadas a factores externos que involucran a los diferentes agentes que conforman el Sistema Interconectado Nacional (SIN). Por lo tanto, la resolución de la situación requiere una coordinación estrecha y una respuesta conjunta de todos los actores del sistema eléctrico colombiano.

La empresa ha asegurado que su equipo técnico está en constante comunicación con el Centro Nacional de Despacho (CND), el organismo encargado de la operación y el control del SIN, para analizar la situación, identificar las causas del fallo y ejecutar las acciones necesarias para restablecer el servicio en el menor tiempo posible. Se están realizando investigaciones exhaustivas para determinar el origen exacto del problema y evitar que se repita en el futuro.

La complejidad del incidente sugiere que podría tratarse de una falla en la infraestructura de transmisión o de un problema relacionado con la estabilidad del SIN. La compañía ha solicitado la comprensión y la paciencia de la comunidad cartagenera, reconociendo los inconvenientes que la falta de energía está ocasionando. Afinia ha reiterado su compromiso de mantener informada a la población sobre el avance de los trabajos de reparación y normalización del servicio.

Se están utilizando diversos canales de comunicación, como redes sociales, página web y líneas de atención al cliente, para proporcionar actualizaciones periódicas sobre la situación. La empresa ha desplegado todos sus recursos disponibles para abordar la emergencia y minimizar el impacto en la vida de los ciudadanos. La falta de energía ha afectado el suministro de agua potable en algunas zonas de la ciudad, ya que las bombas de agua requieren electricidad para funcionar.

Además, se han reportado problemas en las comunicaciones, especialmente en aquellos sectores que dependen de sistemas de energía eléctrica para el funcionamiento de sus redes. La situación ha generado un debate sobre la necesidad de fortalecer la infraestructura eléctrica de Cartagena y de mejorar la resiliencia del sistema ante posibles fallas. Se espera que en las próximas horas se conozcan nuevos detalles sobre el avance de los trabajos de reparación y la posible normalización del servicio.

La empresa Afinia continúa trabajando arduamente para superar esta crisis y restablecer el suministro eléctrico en toda la ciudad de Cartagena. La coordinación con el CND y otros actores del sistema eléctrico es fundamental para garantizar una solución rápida y efectiva. Se insta a la población a utilizar la energía de manera responsable una vez que se restablezca el servicio, evitando sobrecargas en la red eléctrica





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