Falla Eléctrica Masiva Deja Sin Luz al 70% de Cartagena

Una grave falla en el sistema de transmisión nacional ha provocado un apagón que afecta a la mayoría de la ciudad de Cartagena, generando inconvenientes en diversos sectores y afectando el suministro de agua potable. Afinia y el CND trabajan para restablecer el servicio.

Una extensa falla eléctrica ha sumido al 70% de Cartagena en la oscuridad este 24 de abril, generando preocupación y afectando significativamente la vida cotidiana de sus habitantes.

El alcalde Dumek Turbay expresó su esperanza en que Afinia, la empresa encargada de la distribución de energía en la ciudad y filial de EPM, pueda superar la contingencia con la mayor celeridad posible, enfatizando la importancia de mantener a la ciudadanía plenamente informada sobre el progreso de las labores de restablecimiento. La interrupción del suministro eléctrico no es un problema aislado, sino la consecuencia de un evento complejo ocurrido en el sistema de transmisión nacional, que desencadenó una reacción en cadena, provocando la desconexión progresiva de diversas subestaciones cruciales para el abastecimiento energético de Cartagena.

Esta situación ha impactado a una amplia gama de sectores, desde hogares y comercios hasta instituciones públicas y privadas, interrumpiendo actividades esenciales y generando inconvenientes generalizados. Afinia ha comunicado que sus equipos técnicos están trabajando en estrecha colaboración con el Centro Nacional de Despacho (CND), el organismo encargado de la gestión y control del sistema eléctrico nacional, para identificar la causa raíz del problema y ejecutar las acciones necesarias para restaurar el servicio de manera segura y eficiente.

Actualmente, las subestaciones Manzanillo, Bayunca y Villa Estrella permanecen operativas, aunque su capacidad podría ser limitada para cubrir la demanda total de la ciudad. El impacto de la falla eléctrica se extiende más allá de la simple falta de iluminación y el funcionamiento de electrodomésticos. La dependencia de muchos servicios esenciales, como el suministro de agua potable, del sistema de distribución de energía ha provocado que el acueducto también se vea afectado, complicando aún más la situación para los ciudadanos.

Las bombas de agua, que requieren electricidad para funcionar, se han detenido en varias zonas de la ciudad, lo que ha generado bajas presiones e incluso la interrupción total del servicio en algunos barrios. Esta situación plantea serias preocupaciones sobre la higiene y el saneamiento, especialmente en un contexto de altas temperaturas y la necesidad de mantener una adecuada hidratación.

Las autoridades locales han activado planes de contingencia para mitigar los efectos de la falla eléctrica y garantizar el acceso a servicios básicos para la población más vulnerable. Se están distribuyendo tanques de agua en las zonas afectadas y se ha reforzado la seguridad para prevenir incidentes relacionados con la falta de iluminación.

Además, se ha solicitado a la comunidad mantener la calma y evitar el pánico, confiando en que Afinia y el CND están trabajando incansablemente para resolver el problema. La magnitud de la falla eléctrica exige una respuesta coordinada y eficiente por parte de todos los actores involucrados, desde las empresas de energía hasta las autoridades locales y la comunidad en general.

La transparencia en la información y la comunicación constante con la ciudadanía son fundamentales para generar confianza y evitar la propagación de rumores y desinformación. La situación actual en Cartagena pone de manifiesto la vulnerabilidad de la infraestructura eléctrica y la importancia de invertir en su modernización y fortalecimiento. La dependencia de un sistema de transmisión nacional centralizado, como el que existe en Colombia, puede generar efectos en cascada en caso de fallas, afectando a grandes áreas geográficas.

Es fundamental analizar las causas del incidente ocurrido en el sistema de transmisión nacional y adoptar medidas preventivas para evitar que se repita en el futuro. Esto podría incluir la diversificación de las fuentes de energía, la implementación de sistemas de respaldo y la mejora de la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.

Además, es necesario promover la eficiencia energética y el uso de energías renovables, como la solar y la eólica, para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y disminuir el impacto ambiental del sector eléctrico. La recuperación del servicio eléctrico en Cartagena es una prioridad, pero también lo es la reflexión sobre la necesidad de construir un sistema energético más resiliente, sostenible y confiable.

El alcalde Dumek Turbay ha reiterado su compromiso de trabajar en conjunto con Afinia y el gobierno nacional para garantizar el suministro de energía a la ciudad y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. La empresa Afinia ha prometido mantener informada a la ciudadanía a través de sus canales de comunicación oficiales, proporcionando actualizaciones periódicas sobre el progreso de las labores de restablecimiento y estimaciones sobre el tiempo necesario para normalizar completamente el servicio.

La noticia sigue en desarrollo y se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre la causa de la falla y las medidas adoptadas para solucionar el problema





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