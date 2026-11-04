Falla en radar de El Dorado suspende vuelos y deja pasajeros varados en Colombia

Una falla crítica en el radar de El Dorado paralizó operaciones aéreas el 4 de noviembre. Miles de pasajeros enfrentaron demoras y cancelaciones en Bogotá, Medellín y otras ciudades.

Una falla técnica en el sistema de radar de la torre de control del aeropuerto internacional El Dorado en Bogotá provocó la suspensión total de las operaciones aéreas este miércoles 4 de noviembre. El incidente generó largas demoras, cancelaciones y dejó a cientos de pasajeros varados tanto en las salas de espera como dentro de las aeronaves en la capital y en otras ciudades del país.

Origen de la falla técnica y pérdida de visibilidad

La emergencia comenzó cerca de las 12:40 del mediodía, momento en el cual las pantallas del centro de control aéreo se volvieron completamente negras. Los controladores de tráfico aéreo quedaron sin visibilidad del tráfico aéreo a su cargo durante más de una hora y media, perdiendo la capacidad de autorizar despegues y aterrizajes con normalidad. Esta situación obligó a implementar procedimientos de contingencia conocidos como modo no radar, que exigen separaciones mucho más amplias entre las aeronaves.

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Una fuente cercana a la operación confirmó la magnitud del problema y expresó su preocupación por la recurrencia de estos inconvenientes tecnológicos. El personal señaló que aunque las comunicaciones permanecieron funcionales, la falta de visibilidad fue crítica. "Quedamos ciegos. Gracias a Dios, en esta ocasión no nos fallaron las comunicaciones", declaró la fuente, quien advirtió que un solo minuto de ceguera en el control es suficiente para causar caos operativo.

Impacto en viajeros y congestión en aeropuertos

La suspensión inmediata de los despegues generó una congestión severa en las plataformas del aeropuerto El Dorado debido a la falta de espacios disponibles para estacionar las aeronaves. Varias personas reportaron en redes sociales que permanecieron encerradas en los aviones entre 30 minutos y más de una hora, sin poder despegar ni descender. Los capitanes y las tripulaciones informaron a los pasajeros que la razón de la demora era un apagón en el radar de la torre de control.

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Las afectaciones no se limitaron exclusivamente a la capital colombiana. Se reportaron retrasos significativos en las operaciones de los aeropuertos de Medellín y Bucaramanga. Además, las rutas nacionales provenientes de San Andrés y los vuelos internacionales desde México y otros países sufrieron retrasos en sus itinerarios debido a la contingencia en Bogotá. Los retrasos acumulados superaron la hora en varios de los vuelos programados para esa tarde.

Historial de emergencias y críticas a la infraestructura

El episodio del 4 de noviembre se suma a una lista de emergencias recientes que han golpeado la infraestructura de control aéreo del país. El pasado 31 de agosto, otra falla en los radares del aeropuerto había generado retrasos en los vuelos que se dirigían a Bogotá desde Medellín y Bucaramanga. También en diciembre de 2024, una emergencia por humo en la torre de control paralizó temporalmente las operaciones de la terminal.

La fuente consultada fue enfática al señalar que no existen antecedentes de una falla de esa magnitud en Colombia. Expresó preocupación al afirmar que se está volviendo costumbre convivir con estas fallas tecnológicas recurrentes. La gravedad del episodio radica en la vulnerabilidad que muestra el sistema de control aéreo principal ante estos fallos críticos de visualización.

Recuperación operativa y recomendaciones para viajeros

Mientras avanzaba la tarde, la terminal aérea de Bogotá mantenía su operación con el ritmo inferior al normal debido a las separaciones ampliadas entre aeronaves. A la hora de publicar esta nota, no se conoce cuánto tiempo tomará la solución definitiva de la falla ni cuándo se restablecerá la operación habitual del aeropuerto. Las demoras y reprogramaciones continuarán afectando la operación durante las próximas horas.

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La recomendación oficial para los pasajeros con vuelos programados es consultar directamente con sus aerolíneas el estado de los itinerarios y los posibles cambios de horario. Los viajeros deben estar atentos a las actualizaciones, ya que la recuperación completa de la normalidad operativa dependerá de la resolución técnica del sistema de radar en El Dorado.