Una falla técnica en los radares de El Dorado generó un ground stop y retrasos masivos. El gobierno anuncia un plan de modernización de 1 billón de pesos para 2026-2030.

El Aeropuerto Internacional El Dorado, ubicado en Bogotá, Colombia, sufrió un impacto significativo en sus operaciones regulares durante la tarde del miércoles 4 de noviembre. Una falla técnica en los sistemas de visualización radar del aeropuerto provocó la suspensión temporal de despegues y retrasos considerables en múltiples vuelos nacionales. La autoridad aeronáutica declaró una medida de control aéreo conocida como ground stop, una estrategia de seguridad que detiene el flujo de salidas para mitigar riesgos operacionales.

Mecanismo del Ground Stop y Repercusiones Inmediatas

El ground stop es una medida de control aéreo que suspende temporalmente los despegues por razones de seguridad. Esta restricción impide que las aeronaves salgan de uno o varios aeropuertos hacia destinos específicos hasta que se resuelva la contingencia. Durante la vigencia de esta medida, los aviones deben permanecer en tierra y no pueden despegar hasta que las autoridades aeronáuticas determinen que existen las condiciones necesarias para reanudar las operaciones con normalidad.

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Uno de los casos más evidentes de esta interrupción fue el vuelo LA4024 de la aerolínea Latam, que cubría la ruta Bogotá-Medellín. La aeronave tenía previsto despegar a las 12:15 p. m., pero salió con aproximadamente una hora y media de retraso. El capitán del vuelo informó a los pasajeros durante la espera que la demora estaba directamente relacionada con la falla en el radar del aeropuerto y la consiguiente suspensión de las salidas programadas.

Respuesta de Aerolíneas y Procedimientos Operativos

Ante la afectación de sus itinerarios, otras aerolíneas activaron protocolos de comunicación con sus pasajeros. Aerolíneas como Avianca y Wingo recomendaron a sus usuarios consultar constantemente el estado de sus vuelos a través de los canales oficiales y las pantallas de las terminales aeroportuarias. Esta recomendación busca que los viajeros mantengan información actualizada sobre posibles cambios en sus horarios de salida.

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De acuerdo con información atribuida a OPAIN, operador del aeropuerto, durante la contingencia las operaciones se desarrollaban mediante procedimientos convencionales y con capacidad reducida. El personal técnico también evaluaba alternativas operacionales y posibles cambios de cabeceras por las condiciones del viento para minimizar el caos. A pesar de las restricciones, las autoridades aseguraron que se activaron los protocolos para garantizar la seguridad de las operaciones y reducir las afectaciones a los viajeros.

Plan de Modernización con Inversión de 1 Billón de Pesos

Tras la contingencia registrada en El Dorado, el presidente Abelardo De La Espriella anunció un plan de modernización de la infraestructura tecnológica aeronáutica de Colombia. Esta iniciativa contempla una inversión de un billón de pesos entre 2026 y 2030, financiada mediante un crédito con la Corporación Andina de Fomento (CAF). El mandatario afirmó que el país recibió una infraestructura tecnológica obsoleta con rezagos en mantenimiento y modernización, y que lo ocurrido no puede repetirse.

El proyecto detallado permitirá intervenir 67 estaciones aeronáuticas en diferentes regiones del país. Entre las acciones principales se encuentran la actualización de los centros de control y las salas de radar en ciudades clave como Bogotá, Barranquilla, Rionegro, Cali, Villavicencio y San Andrés. La iniciativa busca recuperar la infraestructura aeronáutica y fortalecer la seguridad de las operaciones aéreas en toda la nación colombiana.

Detalles Técnicos de la Intervención Futura

La renovación tecnológica propuesta incluye la renovación de 12 radares de última generación y la adquisición de 15 sistemas de vigilancia avanzada. Además, el plan contempla la modernización de las radioayudas y el fortalecimiento de las comunicaciones aeronáuticas y del mantenimiento técnico. Abelardo De La Espriella enfatizó en su cuenta de X que la seguridad de millones de pasajeros no puede depender de sistemas obsoletos ni de mantenimientos aplazados por largos periodos.

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Normalización y Verificación de la Aeronáutica Civil

La Aeronáutica Civil (Aerocivil) informó que la novedad técnica se presentó específicamente en los sistemas de visualización radar utilizados para gestionar el tránsito aéreo. Tras identificar la situación, la entidad activó los protocolos técnicos y operacionales correspondientes. Posteriormente, comunicó que las operaciones aéreas en Bogotá y Rionegro avanzaban hacia su normalización, luego de superar la falla crítica que había interrumpido el flujo.

La Aerocivil también señaló que el personal de Control de Tránsito Aéreo y los equipos técnicos mantenían un monitoreo permanente durante el proceso de recuperación. Según el reporte oficial de la entidad, para el momento de la restauración, los despegues se estaban realizando con normalidad. Aunque la contingencia fue superada, las aerolíneas y las autoridades mantienen un alto nivel de vigilancia para prevenir recurrencias.

Consecuencias a Largo Plazo y Vigilancia Continua

A pesar de que las operaciones técnicas se restablecieron, las aerolíneas recomendaron a los viajeros mantenerse atentos a las actualizaciones de sus itinerarios. Esto se debe a posibles ajustes derivados de los retrasos acumulados durante la fase de ground stop. La experiencia reciente ha resaltado la urgencia de los cambios propuestos por el gobierno colombiano para evitar incidentes similares en el futuro cercano.

El compromiso anunciado por el presidente Abelardo De La Espriella representa una respuesta estructural ante las deficiencias reportadas. Al integrar la inversión de la CAF con la actualización de centros de control en seis ciudades principales, Colombia busca garantizar un estándar de seguridad más robusto. La implementación de estos 67 estaciones intervendidas marcará un hito en la historia de la infraestructura aeroportuaria nacional.