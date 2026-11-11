Falla en servidores de El Dorado retrasa vuelos y registros

Opain confirma fallo técnico en El Dorado que afecta check-in y embarque. Pasajeros deben llegar temprano mientras se reparan los sistemas.

Los viajeros con vuelos programados desde el aeropuerto internacional El Dorado en Bogotá enfrentan posibles demoras debido a una falla técnica en los servidores de la terminal aérea. Este incidente ha interrumpido los sistemas digitales utilizados para el registro de pasajeros, la expedición de pasabordos y el etiquetado de equipaje.

Fallo técnico obliga a procesos manuales

La concesionaria Opain confirmó que el problema involucra los servidores que soportan las plataformas de check-in y embarque, así como VeriPax, herramienta clave para verificar los documentos de viaje. La interrupción tecnológica afecta principalmente la atención en los mostradores de las aerolíneas y los accesos a las salas de embarque.

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Ante esta situación, el personal operativo debe recurrir a procedimientos alternativos para garantizar la continuidad de los procesos mientras se recuperan los sistemas informáticos. Entre los trámites que presentan mayores dificultades se encuentra la expedición de pasabordos, que ahora se entrega de manera manual por parte del personal asignado.

Asimismo, el registro del equipaje también se realiza por esta vía, lo que implica que las etiquetas deben elaborarse manualmente. Esta medida busca evitar colapsos totales en la operación diaria de la terminal, aunque impone una carga adicional sobre el equipo humano disponible en la zona de check-in.

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Impacto en la movilidad de los viajeros

La verificación de los documentos de embarque en los accesos a las salas se está realizando con apoyo del personal de las aerolíneas y de Seguridad Aeroportuaria. Estos procedimientos pueden hacer que las filas avancen más lentamente de lo habitual, especialmente durante los momentos de mayor flujo de pasajeros.

El proceso manual requiere una validación física y visual más exhaustiva, lo que incrementa el tiempo de espera en cada punto de control. Los pasajeros deben estar preparados para una experiencia de viaje diferente a la norma, caracterizada por una mayor interacción directa con el personal terrestre y menor automatización.

Recomendaciones y estado actual de la reparación

Opain recomendó a quienes tienen vuelos programados llegar con suficiente anticipación a la terminal y consultar directamente con sus respectivas aerolíneas el estado de sus itinerarios. La concesionaria informó que sus equipos técnicos trabajan junto con el proveedor del servicio para restablecer el funcionamiento de las plataformas afectadas.

Hasta el momento, no se ha establecido una hora específica para la normalización completa de los sistemas. La empresa aclaró que el inconveniente no compromete la seguridad de las operaciones aéreas ni afecta los sistemas de navegación o el control del tránsito aéreo.

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La falla está relacionada exclusivamente con los procedimientos terrestres que se realizan antes del abordaje, dejando intactos los procesos migratorios y de control aeronáutico. Por ahora, los pasajeros deberán estar atentos a las actualizaciones de las aerolíneas y los canales oficiales del aeropuerto para conocer posibles cambios en sus vuelos.