Falla técnica en radares colapsa vuelos en aeropuertos de Colombia

Una falla técnica en los sistemas de visualización de radares afectó al José María Córdova y Olaya Herrera, generando cancelaciones y demoras masivas en vuelos nacionales e internacionales en Colombia.

Una falla técnica crítica en los sistemas de radares provocó un significativo colapso en la operación aérea de Colombia, afectando directamente a los principales aeropuertos del país. Este incidente interrumpió el flujo de viajes tanto nacionales como internacionales, generando caos logístico y retrasos considerables para miles de pasajeros en las terminales de Rionegro y Medellín.

Falla técnica afecta control de aeronaves

Los radares de tres aeropuertos en Colombia, específicamente el José María Córdova en Rionegro y el Olaya Herrera en Medellín, se vieron gravemente impactados por una falla inesperada en el sistema de visualización. Esta interrupción técnica impidió a la Autoridad de Aviación Civil de Colombia (Aerocivil) mantener el control visual de los movimientos de las aeronaves en el espacio aéreo circundante. La pérdida de dicha visibilidad supuso un riesgo potencial de colisión entre las naves, lo que obligó a las autoridades a implementar medidas de emergencia inmediatas para garantizar la seguridad operativa y evitar accidentes graves en las rutas de vuelo comerciales.

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Cancelaciones y retrasos en Rionegro

En el Aeropuerto Internacional José María Córdova, la disrupción se tradujo en la cancelación de un vuelo de salida y dos vuelos de llegada. Adicionalmente, la terminal registró cinco vuelos de salida con demoras significativas, al igual que otros siete vuelos programados para aterrizar en este importante terminal aéreo. Las torres de control se vieron forzadas a operar a ciegas, lo que derivó en la necesidad de incrementar las distancias de seguridad entre los aviones que se encontraban en el aire y establecer comunicaciones más constantes y estrictas con los pilotos para coordinar cada maniobra de aproximación y despegue con máxima precisión.

Impacto severo en el Olaya Herrera

La situación generó un colapso aéreo sin precedentes solo en los principales terminales de Antioquia, con el Aeropuerto Olaya Herrera experimentando una interrupción aún más extensa. En esta terminal, se tuvieron que cancelar cuatro vuelos en total, distribuidos entre dos de salida y dos de llegada. Además, el caos logístico se amplió con la demora de nueve vuelos de salida y otros doce vuelos programados para aterrizar, lo que saturó la capacidad operativa del aeropuerto principal de la región y dejó a cientos de viajeros sin sus planes de viaje previstos.

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Recuperación operativa y estabilidad

Como parte de las acciones implementadas para la recuperación del servicio, la Aerocivil dispuso de un equipo especializado de controladores aéreos encargado de restablecer la normalidad. Este equipo se dedicó a restablecer y cargar nuevamente los planes de vuelo que resultaron afectados por la falla técnica. A pesar de la gravedad del incidente, la autoridad indicó que el funcionamiento del sistema presenta condiciones de estabilidad operacional, permitiendo la reanudación gradual de las operaciones en ambas terminales bajo estrictos protocolos de seguridad.

Mensajes oficiales sobre el incidente

La Aerocivil comunicó que el personal de control aéreo trabajó intensamente para mitigar los efectos de la falla en los sistemas de visualización. Las declaraciones oficiales enfatizaron que las medidas de prevención correspondientes se tomaron de manera oportuna para evitar riesgos mayores. Sin embargo, la interrupción dejó un saldo de vuelos cancelados y demoras extendidas, recordando la fragilidad de la infraestructura tecnológica cuando fallan los sistemas de respaldo y control esenciales para la navegación aérea segura en Colombia.