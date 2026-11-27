El Aeropuerto El Dorado enfrenta graves problemas en radares de aproximación y falta de personal, lo que exige auditorías y la implementación de Dorado Máx para garantizar la seguridad aeronáutica.

El Aeropuerto El Dorado, principal nodo aeroportuario de Latinoamérica con un movimiento diario de 146.000 pasajeros, enfrenta serias vulnerabilidades en su infraestructura tecnológica y operativa que requieren intervención inmediata del Gobierno nacional y de la Agencia Nacional de Aviación Civil ( Aerocivil). Durante una reunión con la Comisión Sexta del Senado, las directivas de las aerolíneas más importantes del país y la Directora de la Operadora Aeroportuaria Internacional de Bogotá S.A.S. ( OPAIN), se evidenció que, a pesar de los avances tecnológicos, persisten fallas estructurales que ponen en riesgo la seguridad de los vuelos y la competitividad del hub colombiano.

Deficiencias en sistemas de radares y tecnología obsoleta

Los principales defectos detectados incluyen la inoperatividad de los radares específicos de aproximación, cuya falla es crítica en Bogotá debido a las frecuentes bajas visibilidades causadas por la niebla, lo que impide el aterrizaje seguro de las aeronaves. Existe un desacople grave entre la tecnología adquirida y la infraestructura existente, evidenciado por la compra de un software satelital por más de $370 mil millones en equipos, que resulta incompatible con un hardware físico obsoleto comparable a la antigüedad de un Renault 4, generando bloqueos operativos constantes. Además, se han identificado luces en pista que no funcionan correctamente y una necesidad urgente de actualizar los radares meteorológicos, cuyo rendimiento deficiente obliga a los pilotos a realizar comunicaciones internas entre ellos para salvaguardar la vida de los pasajeros en escenarios geográficos con alta variabilidad climática.

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Crítica al contrato con Indra y riesgos de seguridad

La falta de expertos vinculados a la Aerocivil en temas meteorológicos ha exacerbado la situación, dado que el país presenta condiciones climáticas complejas que exigen un monitoreo preciso para mantener los estándares de la industria. El subdirector de la Aerocivil se comprometió a realizar las inversiones necesarias para garantizar la actualización de los radares y asegurar la vida de todos los pasajeros, reconociendo la gravedad de los presuntos hechos de corrupción que impidieron contar con la tecnología adecuada desde el inicio. La Comisión del Senado ha solicitado a la Contraloría General de la República realizar un control preferente sobre las obras de infraestructura y los sistemas de radares, mientras que la Procuraduría investiga las irregularidades contractuales que afectaron la operación del aeropuerto, buscando destituir la credibilidad en los sistemas más importantes del país.

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Déficit de controladores aéreos y expectativas para diciembre

La entidad enfrenta un déficit de más de 100 controladores aéreos, profesionales fundamentales que dan la orden de despegue y orientan a los pilotos durante las aproximaciones, con la expectativa de vincular a 40 nuevos especialistas durante el próximo año para mitigar la sobrecarga laboral y los errores operativos. Se prevé un debate de control político con el director de la Aerocivil en los primeros días de diciembre, donde se expondrán en detalle las decisiones de corto plazo adoptadas y las minutas de los últimos incidentes reportados en el Aeropuerto El Dorado y en otras instalaciones como el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón en Cali, donde ya se registraron fallas de una hora en el sistema. Para resolver la saturación y mantener la competitividad, resulta imperativo destrabar el proyecto Dorado Máx, una ampliación estratégica indispensable para la infraestructura aeronáutica de Colombia.