Fallas globales de Microsoft 365 afectan a Claude de Anthropic y servicios clave

Las interrupciones masivas en Microsoft 365 impactan la operatividad de la IA Claude de Anthropic. Análisis de los conectores afectados y el alcance global del problema tecnológico del viernes 13.

El viernes 13 de noviembre, la plataforma de inteligencia artificial Claude, desarrollada por la empresa Anthropic, enfrenta una serie de interrupciones significativas en su funcionamiento. Estos problemas se entrelazan con una jornada de caos tecnológico global provocada por fallas masivas en los servicios de Microsoft 365. Los usuarios de la herramienta han reportado dificultades para iniciar sesión y utilizar el asistente virtual, mientras que Anthropic reconoce interrupciones en varias de sus herramientas clave.

Análisis de la interrupción de servicios de Claude

De acuerdo con la página oficial de estado de Anthropic, tanto claude.ai como la herramienta de agentes Claude Cowork aparecen actualmente con un estado de rendimiento degradado. Este indicador técnico significa que una fracción de los usuarios experimenta dificultades para acceder o utilizar estas plataformas con normalidad. La compañía ha informado públicamente que está investigando los reportes sobre problemas de rendimiento que afectan a sus servicios principales.

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La situación no es uniforme en todos los productos de la empresa. En el momento de la redacción de este informe, la API de Anthropic, la consola para desarrolladores y Claude Code figuraban como operativos. Por el contrario, las plataformas web claude.ai y Claude Cowork registraban afectaciones claras. Esto confirma que las dificultades no comprometen todos los productos de la compañía ni afectan de la misma manera a quienes utilizan sus diferentes herramientas técnicas.

Conectores de Microsoft 365 bajo presión crítica

Uno de los puntos de conexión más críticos entre las fallas de Microsoft y los problemas de Claude se encuentra en los conectores de Microsoft 365. Estas integraciones permiten que herramientas de inteligencia artificial accedan a información corporativa sensible, como correos electrónicos, calendarios y documentos almacenados en los servicios de la empresa estadounidense. Desde el jueves 12 de noviembre, Anthropic reconoció problemas específicos en esta conexión vital.

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Según la compañía, la incidencia de Microsoft 365 está provocando que las herramientas de correo electrónico, calendario y búsqueda del conector fallen en la mayoría de las solicitudes. En un comunicado publicado en su página de estado, Anthropic explicó que el problema se debe a una incidencia en el servicio de Microsoft 365. Las herramientas de correo, calendario y búsqueda del conector siguen fallando para la mayoría de las solicitudes según confirmaron sus ingenieros.

La empresa también confirmó que Claude para Outlook continúa afectado. Anthropic remitió a los usuarios a la página oficial de Microsoft para consultar los avances en la recuperación del servicio. Esta situación tiene un alcance específico, ya que afecta principalmente a quienes utilizan Claude conectado con Outlook, Teams o SharePoint. Por tanto, no constituye una explicación confirmada para los problemas de inicio de sesión que experimentan otros usuarios independientes de Claude.

Impacto global y declaraciones oficiales de Microsoft

La interrupción de Microsoft 365 ha tenido repercusiones profundas en diferentes sectores y regiones a nivel mundial. Numerosas empresas reportaron dificultades relacionadas con la indisponibilidad de algunos servicios del gigante tecnológico, según informó la agencia AFP. En India, varias compañías aéreas advirtieron que probablemente no podrían recibir las solicitudes de sus clientes debido a los problemas tecnológicos generalizados en sus sistemas.

En Estados Unidos, el fabricante de vehículos eléctricos Workhorse Group aplazó la publicación de sus resultados financieros del tercer trimestre. Este retraso fue una consecuencia directa de las dificultades ocasionadas por la interrupción en los sistemas empresariales. Por su parte, Euronext, operador de mercados bursátiles, recomendó a las empresas cotizadas en sus mercados comunicarse por teléfono cuando fuera necesario.

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A pesar de los inconvenientes, Euronext aseguró que sus operaciones continuaban desarrollándose sin mayores inconvenientes en sus procesos internos. Microsoft informó inicialmente que investigaba reportes de interrupciones en el continente americano. Posteriormente, amplió el alcance de la alerta y confirmó que el problema puede afectar a la conectividad del servicio Microsoft 365 para usuarios de cualquier región del planeta.

Respuesta ejecutiva y contexto del servicio

Microsoft 365 es el servicio de suscripción en la nube de la compañía e incluye herramientas ampliamente utilizadas por empresas y particulares, como Outlook y Teams. Charles Lamanna, uno de los vicepresidentes ejecutivos de Microsoft, se disculpó públicamente por los inconvenientes ocasionados a los clientes. La compañía promete proporcionar una actualización lo antes posible sobre la resolución de los problemas de rendimiento que afectan a claude.ai, la API de Claude y Claude Code según indicó Anthropic.