JPMorgan Chase y Zelle experimentaron fallos técnicos el 16 de noviembre que impactaron a miles de usuarios en Estados Unidos, sin evidencia de ciberataque.

La jornada del lunes 16 de noviembre registró una interrupción significativa en los servicios financieros de Estados Unidos, afectando a miles de clientes de las principales entidades bancarias del país. El incidente se centró principalmente en JPMorgan Chase, aunque también generó alertas en Bank of America, Wells Fargo y U.S. Bank. Estos problemas impidieron a numerosos usuarios acceder a sus cuentas y procesar transacciones de manera normal.

Las dificultades técnicas impactaron directamente la banca digital, el procesamiento de pagos y, en particular, la plataforma Zelle, una de las redes de transferencia de dinero entre particulares más utilizadas en el mercado estadounidense. La magnitud del fallo fue confirmada por plataformas de monitoreo de servicios digitales como Downdetector, donde se acumularon miles de reportes de usuarios en un corto periodo de tiempo.

Also read Fallas masivas en servicios de banca digital afectan a clientes de bancos estadounidenses

Cifras de interrupciones en plataformas bancarias

Según los datos recopilados por Downdetector, la marca de banca de consumo JPMorgan Chase lideró la lista de incidencias con más de 3.300 reportes específicos relacionados con fallos en sus servicios. Esta cifra refleja la gravedad del impacto directo sobre los sistemas operativos de la institución financiera más grande del país durante la mañana del 16 de noviembre.

Por otro lado, Bank of America y Wells Fargo registraron una cantidad combinada de cerca de 800 reportes de usuarios. Estas cifras, aunque menores en comparación con JPMorgan Chase, indican una disrupción operativa notable que afectó la experiencia del cliente en estas dos instituciones importantes. U.S. Bank también fue mencionada en los reportes, sumándose a la lista de entidades afectadas por la cadena de fallas.

Advertisement

Error de software local y explicación de JPMorgan Chase

JPMorgan Chase emitió un comunicado oficial aclarando que la interrupción se originó en un error de software dentro de sus sistemas de hardware locales. La entidad confirmó que este fallo técnico estaba retrasando el procesamiento de determinadas transacciones y solicitando a los clientes que intentaran nuevamente más tarde. Es fundamental destacar que el banco afirmó no haber indicios de que el incidente estuviera relacionado con un ataque informático o una vulneración de la seguridad de sus datos.

La institución enfatizó que se trataba de un problema técnico temporal y no de una falla generalizada que comprometiera los recursos de sus clientes. Esta distinción es crucial, ya que descartan activamente cualquier sospecha de ciberdelito. JPMorgan Chase utilizó la plataforma X para difundir este mensaje, intentando calmar la preocupación de los usuarios sobre la seguridad de sus fondos y la integridad de sus datos personales almacenados en sus servidores.

Impacto en la red Zelle y otros bancos

La interrupción en los sistemas de JPMorgan Chase tuvo un efecto dominó en la red Zelle, dado que muchas transacciones involucraban cuentas de esta entidad. Zelle, propiedad de Early Warning Services, una compañía perteneciente a un grupo de entidades que incluye a Bank of America, Capital One, JPMorgan Chase, PNC Bank, Truist, U.S. Bank y Wells Fargo, declaró que su propia red continuaba funcionando normalmente.

Los problemas reportados en Zelle se debieron principalmente a la imposibilidad de algunas instituciones financieras participantes de procesar las transferencias a tiempo. U.S. Bank contribuyó a esta aclaración, informando que sus sistemas internos no se habían visto afectados directamente. Sin embargo, advirtieron que los clientes que intentaban enviar o recibir pagos con otras instituciones podrían experimentar demoras significativas en sus transacciones debido a la inoperatividad parcial de sus contrapartes bancarias.

Advertisement

Contexto de seguridad cibernética

La situación generó inquietudes públicas sobre la posibilidad de que las interrupciones fueran el resultado de un ataque cibernético sofisticado. Este temor se amplifica en un contexto donde los avances en inteligencia artificial y nuevas herramientas tecnológicas han incrementado las alertas sobre riesgos de intrusiones, fraudes y robos de información en sectores sensibles. A pesar de estas preocupaciones, la explicación técnica proporcionada por JPMorgan Chase y la confirmación de Zelle sostienen que se trata de una falla operativa aislada.