El director de Inteligencia Jay Clayton y autoridades confirman que las interrupciones en Microsoft y bancos son por mantenimiento, sin pruebas de ciberataques.

El director nacional de Inteligencia de Estados Unidos, Jay Clayton, informó al Congreso que las recientes fallas tecnológicas masivas en el país no están relacionadas entre sí ni fueron causadas por actores maliciosos. Durante una audiencia de la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Clayton aclaró que estas interrupciones son independientes y se asocian exclusivamente con mantenimiento y cambios tecnológicos programados.

Confirma inteligencia de no ciberataque

Clayton declaró específicamente que no existe ninguna evidencia que indique que los problemas provengan de actores de amenazas externos o de estados patrocinadores. Su declaración busca tranquilizar al público y a los legisladores sobre la estabilidad de la infraestructura crítica, asegurando que no se trata de un ataque coordinado ni de una brecha de seguridad deliberada por parte de adversarios internacionales.

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Respaldan autoridades de seguridad

Las afirmaciones de Clayton fueron respaldadas firmemente por el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y por el subdirector del FBI, Christopher Raia. Mullin explicó a la comisión que no habían visto nada que sugiriera una conexión entre los diversos incidentes reportados a lo largo del día.

Seguridad del sistema confiable

Mullin expresó su alta confianza en que las interrupciones no tienen ninguna relación con hackeos o ataques a los sistemas estadounidenses, señalando que está un 98 por ciento seguro de que no involucran a adversarios tratando de dañar la infraestructura digital del país.

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Impacto en sectores críticos

A pesar de la explicación técnica, las fallas han generado una considerable preocupación pública al afectar a varios sectores fundamentales. Entre los principales afectados se encuentran el sistema de correo de Microsoft, el sector de los viajes aéreos y los portales bancarios clave. Estas interrupciones han demostrado cómo la dependencia de la tecnología centralizada puede impactar rápidamente la vida cotidiana y la economía.

Reacción del vicepresidente

La gravedad de la situación llevó al vicepresidente JD Vance a cancelar su asistencia a un evento del New York Times. Vance participó en una reunión urgente relacionada con estas caídas de servicio para evaluar el alcance y la respuesta gubernamental necesaria para mitigar los efectos en la población y las empresas.

La NSA y el mantenimiento rutinario

El martes, la red de comunicación interna de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) estuvo fuera de servicio, lo que alimentó las especulaciones iniciales sobre un ciberataque. Sin embargo, la agencia informó que había experimentado una degradación temporal durante un mantenimiento rutinario programado, reforzando la tesis de que se trata de errores operativos y no de amenazas externas.

Actualizaciones necesarias

Clayton añadió que una explicación plausible para algunas de las fallas es la necesidad imperante de actualizar sistemas y redes. Estas actualizaciones son parte de la gestión tecnológica regular, pero en este caso han causado colapsos en cadena que han requerido la atención inmediata de las máximas autoridades de inteligencia y seguridad de Estados Unidos.