Alberto Montoya Puyana, expresidente de la UNAB y primer alcalde elegido en Bucaramanga, falleció a los 82 años. Un balance de su impacto en la infraestructura y la educación.

El fallecimiento de Alberto Montoya Puyana, ocurrido ayer en Bucaramanga, ha causado profundo pesar en la sociedad santandereana. Este acontecimiento marca el fin de una trayectoria vital destacada por la construcción institucional en lugar de la política de coyuntura.

Traectoria en cargos públicos y obras

Montoya Puyana, quien murió a los 82 años, ocupó importantes cargos como gobernador de Santander entre 1976 y 1978. También se desempeñó como senador de la República a comienzos de los años 90. Su papel fundamental fue ser el primer alcalde de Bucaramanga elegido por voto popular en 1988.

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Durante su gestión municipal, que duró únicamente dos años según el período vigente entonces, impulsó obras de infraestructura clave. Entre estos proyectos destacan el terminal de transportes, el Centroabastos, el paseo del comercio y el anillo vial metropolitano.

La velocidad y calidad de estas obras le valieron el reconocimiento como alcalde del año en 1990. Este logro demuestra la capacidad ejecutiva que caracterizó su administración pública y su visión técnica para el desarrollo urbano.

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Conexión con la UNAB y visión técnica

Su vínculo con la Universidad Autónoma de Bucaramanga fue extenso y determinante para la región. Montoya Puyana sirvió como rector en dos periodos distintos, de 1979 a 1988 y de 2006 a 2018. En la universidad, buscó preservar los principios liberales que dieron origen a la institución desde su matriz en el Instituto Caldas.

Junto con los alcaldes que lo sucedieron, compartió una visión de ciudad apoyada en la planeación urbana. Este enfoque se basaba en el modelo formulado por el arquitecto Carlos Virviescas Pinzón. La continuidad entre el pensamiento técnico y la decisión política explica la vigencia de aquellas obras.

La gestión de Montoya Puyana con la academia no fue un apéndice de su carrera política, sino una responsabilidad completa. La ejerció con la misma seriedad y trascendencia que sus cargos públicos, dejando una huella notable en la educación superior.

Reflexión sobre la dirigencia actual

La ausencia de figuras con esas calidades representa un riesgo que la dirigencia santandereana no puede ignorar. El nivel de desarrollo alcanzado gracias a líderes como Montoya Puyana requiere sucesores con capacidad técnica y visión de largo plazo.

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Montoya Puyana fue figura primordial en un grupo que priorizó las necesidades de la región sobre ambiciones personales. Esta entrega constituye una herencia histórica que la dirigencia actual está obligada a cultivar.

La muerte de un líder de esta magnitud no se honra solo con elegías, sino formando nuevos líderes. Santander necesita dirigentes que reimpulsen el departamento con la misma capacidad política y ejecutiva que él demostró a lo largo de su vida.