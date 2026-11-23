Muere a los 82 años Alberto Montoya Puyana, destacado arquitecto y político santandereano. Fue el primer alcalde por elección popular en Bucaramanga y se desempeñó como senador de la república.

Alberto Montoya Puyana, una figura fundamental en la historia política del departamento de Santander, ha fallecido. El reconocido arquitecto y dirigente falleció este lunes a la edad de 82 años. Su trayectoria profesional estuvo profundamente ligada a la construcción y el desarrollo urbano tanto en el sector público como en el privado.

Carrera política y alcaldía histórica

La fecha clave en su vida pública fue 1988, cuando fue elegido como el primer alcalde de Bucaramanga por elección popular directa. Este cargo histórico lo ejerció durante dos años consecutivos, hasta 1990. Durante su administración, su gestión fue ampliamente reconocida a nivel nacional, lo que le permitió ser distinguido con el premio de alcalde del año en el país.

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Legado institucional y educativo

Tras concluir su mandato municipal, el contexto político cambió con la promulgación de la Constitución de 1991. Este marco legal permitió que Alberto Montoya Puyana fuera elegido senador para el periodo comprendido entre 1991 y 1994. Además de su labor legislativa, mantuvo un rol activo en diversas instituciones clave. Ejerció como presidente de la Financiera Eléctrica Nacional y como director del Instituto de Fomento Industrial.

Su compromiso con la educación superior también dejó una huella significativa. Durante su carrera pública, se desempeñó como rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Estas posiciones reflejan su vocación por el desarrollo integral de la región y su expertise en infraestructura y planificación.

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Reacciones y condolencias oficiales

La noticia de su deceso ha generado reacciones inmediatas en los círculos políticos y sociales. El expresidente Álvaro Uribe fue una de las primeras voces en pronunciarse sobre el tema. A través de su cuenta oficial en la red social X, compartió un mensaje de pesar dirigido a la familia del finado.

Álvaro Uribe calificó a Alberto Montoya Puyana como el mejor alcalde del país en su época. El expresidente lo describió como un senador y un patriota transparente. También resaltó su figura como un rector universitario y un noble amigo. El mensaje concluyó con una oferta de solidaridad de todo corazón para su señora esposa y toda su familia.