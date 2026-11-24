La ciudad de Bucaramanga lamenta el fallecimiento de Alberto Montoya Puyana, rector de la UNAB y reconocido defensor cultural. Se recuerda su legado en el rescate del Teatro Coliseo Peralta.

La ciudad de Bucaramanga ha sido impactada por la trágica noticia del fallecimiento de Alberto Montoya Puyana, una figura de gran trascendencia académica y cultural en la región. Esta pérdida ocurre en la mañana de este lunes, momento en que la comunidad universitaria y los amantes de la cultura santandereana buscan honrar su memoria y su legado indeleble.

Legado Académico y Rectoría en la UNAB

Alberto Montoya Puyana se consolidó como un líder intelectual y educativo, dejando una huella profunda durante su gestión como rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Su paso por la institución educativa no solo se limitó a la administración, sino que se extendió a la formación de valores y al diálogo constante con colegas y estudiantes. Su autoridad moral y su capacidad de mediación lo convirtieron en un referente de estabilidad y sabiduría dentro del ámbito educativo colombiano.

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Los testimonios de quienes compartieron espacio con él destacan su accesibilidad y su compromiso con el desarrollo humano. No era una figura distante, sino alguien que valoraba el contacto directo y honesto con las personas. Su liderazgo fomentó un ambiente de respeto mutuo y búsqueda del conocimiento, principios que guiaron su carrera profesional y su vida personal durante décadas de servicio público y académico.

Defensa del Teatro Coliseo Peralta

Una de las luchas más personales y visibles de Alberto Montoya Puyana fue la defensa del patrimonio histórico de Bucaramanga, específicamente el rescate del Teatro Coliseo Peralta. Esta batalla cultural reflejaba su profundo amor por la identidad santandereana y su rechazo a la erosión del patrimonio tangible. Su lucha por evitar la desaparición de este emblemático recinto lo posicionó como un aliado crucial para cualquier iniciativa de conservación cultural en la región.

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La situación crítica del Teatro Coliseo Peralta, descrita en términos de "cuidados intensivos" por sus defensores, ha sido una constante fuente de preocupación y activismo para Montoya Puyana. Su compromiso con este proyecto no era meramente simbólico, sino una acción concreta dirigida a preservar la memoria histórica de la ciudad. La llamada a las autoridades locales, como el alcalde de Bucaramanga y la directora del Instituto Municipal de Cultura y Turismo, subraya la urgencia de atender este símbolo arquitectónico antes de que sea demasiado tarde.

Amistades y Diálogo Cultural

La relación de Alberto Montoya Puyana con otros intelectuales y artistas de la región, como el columnista Marco Aurelio, ilustra su naturaleza cercana y desprovista de clasismo. Las reuniones semanales, habitualmente los martes y los domingos, servían como espacios de intercambio cultural donde se discutían desde la literatura hasta la ideología política. Estas sesiones eran caracterizadas por la franqueza y la cortesía, donde las diferencias ideológicas se manejaban con el principio de "defender sus convicciones" sin perder el respeto mutuo.

El intercambio personal incluía la presentación de obras literarias y la reflexión conjunta sobre la vida y la muerte. La anécdota donde Alberto Montoya Puyana recibe un libro de poemas y responde con un simple "Gracias" antes de ofrecer un abrazo, revela la sencillez de su carácter. Esta interacción demuestra que su influencia no se basaba en etiquetas sociales, sino en una genuina humanidad y disposición al diálogo, cualidades que hicieron de él un amigo leal y un mentor respetado.

Conmemoración y Llamado a la Rectitud Democrática

La muerte de Alberto Montoya Puyana invita a la ciudad a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones humanas y el significado de la pérdida. La cita de García Márquez sobre la soledad de la muerte resuena con fuerza en este momento, recordando que el verdadero duelo es la ausencia permanente de los seres queridos. Este luto colectivo es una oportunidad para reafirmar los principios de rectitud y honorabilidad en la vida democrática de Bucaramanga, siguiendo el ejemplo de uno de sus hijos más fieles.

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Se extiende un mensaje de solidaridad y acompañamiento a la esposa, los hijos y toda la familia de Alberto Montoya Puyana. Su legado perdura no solo en sus palabras y gestos, sino en la lucha continua por preservar la cultura y el diálogo en la sociedad. La imagen de su sonrisa y la voz del consejo perdido marcan el fin de una era de cercanía, dejando a la comunidad el reto de mantener viva su memoria a través de acciones concretas y respetuosas con la historia de la ciudad.