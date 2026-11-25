Andy Taylor, pionero del sonido de Duran Duran, murió el 23 de noviembre de 2026 a causa de un cáncer de próstata. Su familia y la banda rinden homenaje a su legado musical.

Andy Taylor, figura fundacional de la banda británica Duran Duran, ha fallecido el lunes 23 de noviembre de 2026 en su residencia a la edad de 65 años. La causa de su muerte se debió a un cáncer de próstata, una enfermedad que había sido diagnosticada inicialmente en estado metastásico en 2018. El músico falleció rodeado de sus seres queridos, confirmando su partida un comunicado conjunto emitido por su familia y su legendaria agrupación musical.

Detalles del fallecimiento y declaración familiar

La esposa de Taylor, Tracey, fue la portavoz oficial de la familia al comunicar la triste noticia. En su mensaje, destacó que para el mundo Andy fue un guitarrista brillante, pero para su círculo íntimo, representaba al esposo maravilloso y al abuelo orgulloso de sus nietos. La familia enfatizó que, a pesar del éxito global de su carrera musical, él siempre consideró que el pilar fundamental de su existencia era su hogar.

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Tracey añadió que nada hacía más feliz a su difunto marido que reunir a todos sus seres queridos bajo un mismo techo. Explicó que, sin importar la distancia geográfica a la que el trabajo discográfico lo llevara, su corazón siempre permanecía en casa. Este mensaje refleja la prioridad que Taylor otorgaba a sus relaciones personales por encima de su estatus internacional en la industria del entretenimiento.

Historia musical y formación del grupo original

Andy Taylor se unió oficialmente a Duran Duran en abril de 1980, aportando un estilo técnico que definió las primeras canciones del grupo. Llegó a Birmingham desde el noreste de Inglaterra con una guitarra y una fe inquebrantable en el potencial de la banda. Los miembros actuales de Duran Duran rindieron homenaje a su excompañero, subrayando que su presencia desde el comienzo fue esencial para forjar su identidad artística.

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El grupo señaló que Taylor inyectó un fuego indeleble y una actitud desafiante a su música, elementos que impulsaron sus temas hacia la fama mundial. Además de sus habilidades instrumentales, Duran Duran destacó el ingenio mordaz y la visión de vida de Taylor, atributos que mantuvieron al colectivo con los pies en la tierra durante décadas de éxito y cambios en la industria musical.

Colaboraciones externas y regreso a Duran Duran

Además de su trabajo principal, Taylor integró la supergrupo The Power Station junto a su hermano John Taylor y el baterista Tony Thompson. También trabajó como productor y compositor para figuras como Robert Palmer, Rod Stewart, The Almighty y Thunder. Su versatilidad le permitió grabar y presentarse como solista, expandiendo su influencia más allá del ámbito del new wave.

Tras separarse temporalmente de la banda en 2006, Andy Taylor regresó a Duran Duran en marzo de 2023 para colaborar en el álbum Danse Macabre. Este proyecto, lanzado en noviembre de 2023, marcó una de sus últimas contribuciones significativas con la agrupación fundacional. Este regreso permitió a los fans revivir la química musical que caracterizó los primeros años de la banda en la década de los ochenta.

Contexto de salud y legado póstumo

El diagnóstico de cáncer de próstata metastásico en etapa 4 se realizó en 2018. En noviembre de 2022, Taylor decidió no asistir a la ceremonia de ingreso de Duran Duran al Salón de la Fama del Rock and Roll. En aquel momento, explicó que su salud había empeorado y que, aunque el tratamiento era sofisticado, la condición no tenía cura inmediata.

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En sus últimas declaraciones públicas sobre su salud, el guitarrista admitió que su resistencia física y mental estaba siendo puesta a prueba al límite. Con su partida, la música internacional pierde a uno de los arquitectos clave del sonido de los años ochenta. El grupo no ha detallado aún si habrá ceremonias públicas de homenaje, cerrando así un capítulo fundamental en la historia del rock británico.