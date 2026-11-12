Fallece Cata Amatista: Actriz y creadora colombiana muere a los 25 años tras luchar contra cáncer cerebral

Catalina Fernández Gómez, conocida como Cata Amatista, murió el 12 de noviembre de 2026 a los 25 años. Su familia confirmó el deceso tras años de batalla contra un meduloblastoma y denuncias sobre su EPS.

La actriz, cantante y creadora de contenido colombiana Catalina Fernández Gómez, ampliamente reconocida bajo su alias artístico de Cata Amatista, falleció el jueves 12 de noviembre de 2026. La joven tenía 25 años de edad y su muerte fue confirmada oficialmente por su familia y por Lilo Management, la agencia de representación que la representaba comercialmente. Su deceso llega después de una prolongada y valiente batalla contra un cáncer cerebral que la afectó durante varios años, dejando un profundo impacto en su comunidad artística y en sus seguidores.

Trayectoria Artística y Legado Personal

Catalina nació el 10 de septiembre de 2001 en la ciudad de Popayán y residía en Cali. Comenzó a producir contenido digital cuando contaba aproximadamente con 15 años, consolidando una presencia activa durante más de siete años en las plataformas sociales. A través de su trabajo, compartió reflexiones íntimas sobre su vida y proyectos alineados con sus múltiples intereses artísticos. Además de su faceta como creadora de contenido, se desempeñó como actriz, cantante, bailarina y pintora, participando en producciones independientes y obras de teatro musical en su ciudad de residencia.

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Entre sus actuaciones más destacadas se encuentra su participación en una adaptación del musical Hamilton, presentada en el Teatro Jorge Isaacs. A través de sus redes sociales, también dio a conocer diversos proyectos personales, uno de cuyos sueños era crear una marca de café como un homenaje póstumo a su madre, Adriana Gómez. Esta última la acompañó incondicionalmente durante las diferentes etapas de la enfermedad, sirviendo como pilar fundamental en su vida diaria y en su proceso de tratamiento.

Proceso Médico y Diagnóstico Oncológico

El proceso médico de Catalina comenzó en 2023, cuando empezó a experimentar dolores de cabeza recurrentes, especialmente al realizar actividades físicas. Después de acudir a una valoración neurológica, los especialistas encontraron una masa de aproximadamente cuatro centímetros en el lado derecho del cerebro. El 23 de marzo de ese año fue sometida a una primera cirugía. Los resultados de la biopsia confirmaron que tenía un meduloblastoma cerebeloso, un tumor maligno que se origina en el cerebelo.

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En junio de 2024 tuvo que pasar por una segunda intervención quirúrgica debido al crecimiento del tumor. Su tratamiento incluyó cerca de 38 ciclos de quimioterapia y alrededor de 60 sesiones de radioterapia. Sin embargo, la enfermedad continuó avanzando a pesar de los esfuerzos médicos. En marzo de 2025 se identificó compromiso tumoral en la columna vertebral y, posteriormente, los especialistas encontraron una diseminación en las membranas que recubren el sistema nervioso central, lo que complicó significativamente su pronóstico clínico.

Denuncias sobre la EPS y Barreras en la Salud

Catalina hizo pública su experiencia con el cáncer y compartió con sus seguidores diferentes etapas de su tratamiento, así como las dificultades que enfrentó para acceder a la atención médica que necesitaba. Su historia también llegó a conocerse por las denuncias que realizó sobre las demoras de su EPS, el Servicio Occidental de Salud (S.O.S.), en la entrega de medicamentos y la autorización de procedimientos. Estas revelaciones pusieron en evidencia los obstáculos burocráticos que enfrentaban los pacientes con enfermedades complejas en el sistema de salud regional.

Impacto en la Comunidad y Próximos Pasos

Entre finales de 2025 y comienzos de 2026, Fernández también promovió una campaña solidaria para recaudar 250 millones de pesos. El propósito era acceder a tratamientos especializados en Argentina y buscar otras alternativas médicas para su enfermedad. En febrero de 2026, el caso de Catalina se conoció a través de Noticias Caracol, medio al que contó las dificultades que estaba enfrentando para continuar con su atención médica. En ese momento, la joven aseguró que llevaba tres meses esperando una respuesta del Servicio Occidental de Salud (S.O.S.) para recibir los medicamentos que le había formulado su equipo médico e iniciar una nueva etapa de quimioterapia.

En el mensaje publicado tras su fallecimiento, sus familiares se refirieron a ella como una persona que encontró motivos para disfrutar de la vida y compartir con los demás, incluso durante los momentos más difíciles. "Hoy, Cata ha partido de este plano material. Su cuerpo ha descansado, pero su luz, su amor y todo lo maravilloso que sembró en este mundo se quedan para siempre en cada uno de nosotros. Cata fue, y seguirá siendo, un ser de luz extraordinario. Una niña llena de amor, de vida, de alegría, de sueños y de una manera muy bonita de encontrar magia en las cosas más pequeñas. Hasta su último segundo nos enseñó a vivir, a agradecer, a disfrutar, a abrazar fuerte y a entender que la vida es un regalo que merece ser celebrado todos los días", se lee en la publicación oficial de su familia y representante.