Fallece docente en accidente grave en Autopista Medellín-Bogotá por estado de la vía

Carlos Julián Gallego Duque murió en la Autopista Medellín-Bogotá tras chocar por un hueco. Colectivo transportador alerta sobre 918 baches en el tramo durante meses.

Un motociclista ha perdido la vida en un accidente de tránsito ocurrido en la Autopista Medellín-Bogotá, un incidente que ha reacendido la alerta sobre las condiciones de infraestructura de este corredor vial estratégico. La víctima fue identificada oficialmente como Carlos Julián Gallego Duque, de 47 años, quien se desempeñaba como docente en la Institución Universitaria Pascual Bravo y como trabajador de Empresas Públicas de Medellín (EPM). El siniestro se registró en la jurisdicción del municipio de San Luis, ubicado en el oriente antioqueño, y ha generado un profundo duelo en las comunidades académicas y laborales donde se destacaba su labor.

Detalles del accidente mortal en San Luis

El cuerpo de ingeniería y las primeras versiones del caso indican que el siniestro tuvo lugar en el sector El Silencio, a la altura específica del estadero El Paisa. Según los informes preliminares, el motociclista perdió el control de su vehículo al transitar por un hueco significativo en la superficie del pavimento. La pérdida de dirección provocó que la moto se saliera de la trayectoria segura y chocara de frente contra un furgón que circulaba en sentido opuesto o paralelo en ese tramo.

Also read Murió ingeniero tras accidente en autopista Medellín-Bogotá por hueco

Se ha confirmado que Carlos Julián Gallego Duque regresaba hacia la ciudad de Medellín tras haber brindado clases en la localidad de Puerto Nare. La Institución Universitaria Pascual Bravo confirmó su fallecimiento de manera oficial, reiterando que el docente formaba parte de la Facultad de Ingeniería. Estaba vinculado activamente al programa de Tecnología en Sistemas Mecatrónicos y trabajaba también en el Departamento de Posgrados, donde era respetado por sus colegas y estudiantes.

Alertas previas sobre el deterioro vial

Este fatal accidente coloca nuevamente el foco de atención pública sobre el estado crítico de la vía Medellín-Bogotá, específicamente en el tramo comprendido entre El Santuario y Caño Alegre. Este corredor es de administración directa del Instituto Nacional de Vías (Invías), pero la comunidad de transportadores lleva meses señalando el deterioro progresivo del asfalto. El colectivo de transportadores Los Magníficos de la Ruta 60 ha sido uno de los grupos más vocalizantes en denunciar la inseguridad que generan los baches y la mala conservación de la carretera.

Advertisement

Las estadísticas presentadas por este gremio en marzo de 2026 revelan una gravedad extrema, al reportar la existencia de 918 huecos identificados únicamente en el tramo que va desde El Santuario hasta Puerto Triunfo. Esta cifra no es aislada, sino que representa una tendencia alarmante que genera preocupación constante entre conductores, motociclistas y transportadores que dependen diariamente de esta ruta para el movimiento de cargas y personas.

Impacto social y consecuencias futuras

La partida de Carlos Julián Gallego Duque deja una familia conformada por una esposa y dos hijas, quienes enfrentan ahora el dolor de la pérdida. Más allá del impacto emocional, el evento tiene implicaciones políticas y administrativas inmediatas para las autoridades competentes. La presión del sector logístico y los familiares de las víctimas obliga a una revisión urgente de los cronogramas de mantenimiento vial que debe ejecutar el Instituto Nacional de Vías para garantizar la integridad física de los usuarios.

Mientras se desarrollan las investigaciones forenses y administrativas correspondientes para determinar las responsabilidades exactas, la ruta continúa siendo un punto de conflicto social. La reiteración de accidentes fatales en zonas con baches conocidos demuestra la urgencia de intervenciones permanentes. La comunidad exige que las denuncias realizadas por Los Magníficos de la Ruta 60 y otras organizaciones no quen en el olvido, sino que deriven en acciones concretas de reparación vial que salvaguarden la vida en el corredor vial más importante de Colombia.