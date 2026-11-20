La muerte del veterano actor Larry Poindexter conmociona a Hollywood tras un accidente de tránsito en Studio City. Detalles de su carrera y reacciones.

El actor Larry Poindexter ha fallecido a los 66 años en Los Ángeles, California, tras sufrir un grave accidente de tránsito. El deceso se confirmó oficialmente el miércoles 18 de noviembre de 2026, generando una profunda consternación en la industria del entretenimiento y entre sus seguidores. Poindexter permanecía hospitalizado desde que sufriera el incidente vial, el cual se originó unos días antes mientras realizaba una tarea cotidiana en su residencia.

Detalles del accidente fatal en Studio City

Según los reportes mediáticos estadounidenses, el actor sufrió el accidente el viernes 13 de noviembre de 2026 cuando salió de su hogar en Studio City con el propósito de comprar comida. Mientras cruzaba una vía pública, cerca de la intersección de Moorpark Street y Lankershim Boulevard, fue atropellado por un vehículo en movimiento. Tras el impacto inicial, Larry Poindexter sufrió múltiples fracturas en las costillas y fue trasladado de urgencia a un centro médico local para recibir atención especializada.

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Evolución médica y confirmación del deceso

Su representante explicó a medios como NBC News y Entertainment Weekly que las lesiones físicas no fueron consideradas inicialmente como de gravedad crítica. El actor permanecía bajo estricta observación médica mientras avanzaba su proceso de recuperación física. El miércoles 18 de noviembre estaba programada una cirugía planificada relacionada con las fracturas sufridas, pero el fallecimiento ocurrió esa misma mañana, antes de que el procedimiento quirúrgico pudiera realizarse.

Investigación de la LAPD y causas oficiales

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) confirmó que el accidente vial permanece bajo investigación activa por parte de las autoridades. Hasta el momento de los primeros reportes sobre el fallecimiento, no se ha divulgado la identidad del conductor involucrado ni se han establecido posibles responsabilidades legales. Los médicos no habían identificado inicialmente una condición que consideraran potencialmente mortal, por lo que no se ha divulgado una causa médica oficial que vincule directamente las fracturas con su muerte.

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Legado artístico y memoria de un veterano

Nacido en Dallas, Texas, Larry Poindexter construyó una carrera artística que se extendió durante más de cuatro décadas en television y cine. Aunque participó en numerosas producciones, uno de sus personajes más recordados fue el capitán en la serie de 1987. Su trayectoria incluye colaboraciones notables con otros actores de la industria, dejando un legado de trabajo consistente y variedad en sus proyectos interpretativos.

Homenajes y reacciones del elenco

Iacono, quien compartió elenco con Poindexter en la producción The Hard Times of RJ Berger, recordó el fuerte vínculo profesional y personal que construyeron durante las grabaciones. El actor destacó el acompañamiento que recibió de Larry en sus primeros años de carrera, resaltando su generosidad, su sentido del humor único y los consejos valiosos ofrecidos en la industria. En su despedida, manifestó el orgullo que sentía por haber interpretado a su hijo en la ficción, reconociendo a Poindexter como una figura paterna fundamental.