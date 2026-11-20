El veterano actor Larry Poindexter falleció en el hospital de Los Ángeles tras ser atropellado por un automóvil mientras cruzaba la calle para comprar comida.

El veterano actor Larry Poindexter ha fallecido en el condado de Los Ángeles, Estados Unidos, tras haber sido atropellado por un automóvil mientras se encontraba en su vecindario de Studio City. Los medios de comunicación, confirmados por Deadline, reportaron que el artista estaba hospitalizado desde hacía cuatro días y medio cuando ocurrió su deceso.

Detalles del accidente fatal en Studio City

El incidente fatal ocurrió el viernes por la noche cuando Poindexter cruzaba la calle para comprar comida en su barrio de Studio City. El actor fue atropellado por un vehículo automotor durante esta trayecta cotidiana, lo que provocó graves lesiones que requirieron su ingreso inmediato a un centro médico local.

Also read Fallece el actor Larry Poindexter tras accidente en Los Ángeles

Hospitalización y fallecimiento repentino

Durante su estancia en el hospital, el actor tenía programada una cirugía para tratar unas costillas fracturadas sufridas en el accidente. Fue durante este periodo de recuperación médica cuando Poindexter falleció de forma repentina la mañana de este miércoles, interrumpiendo su tratamiento previsto para las lesiones óseas.

Extensa trayectoria en series y cine

La carrera de Larry Poindexter abarcó cerca de 200 películas y series de televisión a lo largo de las décadas. Entre sus trabajos más reconocidos se encuentra la serie S.W.A.T. (2003), donde interpretó al capitán Tom Fuller, un estricto oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) que se enfrentaba al personaje de Samuel L. Jackson, llamado Hondo.

Advertisement

Presencia en producciones televisivas icónicas

En la televisión, Poindexter apareció en 30 episodios de la telenovela diaria Days of Our Lives interpretando a dos personajes distintos: Ben Welch en 1984 y, más tarde, al padre Louis entre 2014 y 2018. También participó en 23 episodios de Santa Barbara y en 12 episodios de General Hospital, consolidando su estatus como un rostro familiar para el público.

Legado personal y familiares supervivientes

El actor estaba casado con la destacada directora de casting Carol Kritzer y deja dos hijos tras su fallecimiento. Su amplia filmografía incluye participaciones en producciones de gran éxito como Friends, NYPD Blue, How I Met Your Mother, NCIS, Will & Grace, Scandal, la franquicia CSI, Melrose Place, El mentalista, NipTuck, Hawaii 5-0, Castle, Curb Your Enthusiasm, Supernatural o Criminal Minds.