El actor estadounidense Stacy Keach murió a los 82 años en Polonia, tras una larga batalla con problemas cardíacos. Su muerte deja un legado en teatro, cine y televisión.

El actor estadounidense Stacy Keach, de 82 años, falleció el martes 10 de noviembre en Polonia, después de una prolongada lucha contra una grave afección cardíaca e insuficiencia cardíaca, según su esposa Małgosia Tomassi.

El contexto de la muerte en Polonia

Se confirmó que Keach ingresó al hospital de su residencia en Magdalenka, un pequeño pueblo polaco, durante la última fase de su enfermedad. La familia publicó un comunicado en el que el actor murió tras luchar por más de un año contra la insuficiencia cardíaca. La noticia llegó a los medios especializados en entretenimiento y fue corroborada por la esposa y sus hijos, quienes expresaron su dolor y admiración por su "espíritu extraordinario".

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Trayectoria y reconocimientos teatrales

Originario de Georgia, Estados Unidos, Stacy Keach nació el 2 de junio de 1941 y se crió en una familia de teatro, con su padre director y su madre actriz. Comenzó su carrera a los 14 años con obras de televisión y teatro. En la década de los sesenta interpretó a Hamlet y a Lear, y participó en piezas como Las brujas de Salem y Muerte de un viajante. En 1969 recibió una nominación al premio Tony al Mejor Actor por su trabajo en Indians, lo que consolidó su reputación como uno de los más talentosos intérpretes de Shakespeare en el escenario estadounidense.

Posteriormente, se trasladó al cine, participando en películas de los setenta como Fat City y The Life and Times. También dirigió el debut de Ridley Scott, The Duelists.

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Legado en la pantalla chica y la televisión

En 1984 apareció en la famosa serie Mickey Spillane's Mike Hammer, donde interpretó al detective privado Mike Hammer. Esta actuación le valió una nominación al Globo de Oro y se convirtió en un icono del género de misterio. Más adelante, Keach protagonizó series como Titus (2000-2002) y Prison Break (2005-2017). En 2019 fue indizado en el Paseo de la Fama de Hollywood y participó en la película Jay Kelly, dirigida por Noah Baumbach y protagonizada por George Clooney.

Su versatilidad también incluyó voz en animaciones, aportando su característico timbre a personajes de Los Simpson. En 2019 asistió al estreno de Taking Care, un documental sobre el Alzheimer dirigido por Seth Rogen y Lauren Miller Rogen.

Impacto y herencia cultural

La muerte de Keach deja un vacío en la comunidad artística. Nacido en una familia de teatro, su carrera abarcó teatro clásico, cine independiente y series televisivas de alto perfil. Sus premios y nominaciones, entre ellos la Tony y el Globo de Oro, reflejan su influencia en el mundo del entretenimiento. El actor dejó una huella que será recordada por futuro n. de artistas y aficionados a la cultura occidental.