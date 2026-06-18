Fallece el cantante dominicano Alex Bueno, ícono de la bachata, tras batalla contra el cáncer

El artista de 62 años murió en Nueva York después de una compleja lucha contra un tumor cerebral y complicaciones oncológicas. Su legado musical incluye éxitos como 'Que vuelva' y su versión de 'Colegiala'.

El reconocido cantante dominicano Alex Bueno , figura clave en la historia de la bachata y conocido por éxitos como "Que vuelva" y "Ese hombre soy yo", falleció este jueves a los 62 años en la ciudad de Nueva York.

La noticia fue confirmada por su equipo de trabajo a través de sus redes sociales oficiales, donde se detalló que el deceso ocurrió esta mañana tras un complejo proceso clínico. Hace diez meses, al artista le fue detectado un tumor cerebral, motivo por el cual fue trasladado a Estados Unidos en septiembre del año pasado para someterse a una intervención quirúrgica.

La operación resultó exitosa; sin embargo, los exámenes médicos posteriores revelaron la presencia de células cancerígenas, lo que obligó al intérprete a iniciar un tratamiento preventivo. Aunque inicialmente su evolución fue calificada por su entorno como satisfactoria y sin secuelas neurológicas, exámenes posteriores detectaron la presencia de células cancerígenas en otras áreas de su cuerpo. Hace tres semanas, la salud del cantante presentó un cambio drástico.

Según informó su equipo, Bueno experimentó una baja considerable en sus niveles de sodio y presión arterial, lo que resultó en un decaimiento físico severo y una complicación en su cuadro clínico general. Debido a este deterioro, el artista permaneció internado en la Unidad de Cuidados Intensivos hasta el momento de su fallecimiento. Tras confirmarse su muerte, diversas figuras del ámbito musical han expresado sus condolencias.

Entre ellos, el cantante de bachata Prince Royce dedicó un mensaje a través de redes sociales, manifestando sus oraciones para la familia y seres queridos del artista fallecido. La trayectoria de Alex Bueno dejó un impacto significativo en la música tropical; entre sus interpretaciones más recordadas destaca su versión de "Colegiala", grabada en 1988





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